La modelo y presentadora Alba Carrillo disfruta en Ibiza del verano acompañada de amigos. La maniquí ha compartido con sus seguidores múltiples imágenes de su estancia en la isla: comidas en restaurantes de es Canar, Sant Antoni y del centro de Vila.

Pero lo más curioso ha sido su peculiar posado para inaugurar el verano. Con un bañador de flores y volantes, sonriente y con los ojos cerrados, la top muestra la marca de bikini de su espalda y comenta: "Ya tengo marca, queda inaugurado el verano".

En otro vídeo, la modelo aparece con un vestido verde de lunares en un establecimiento de Caló des Moro en uno de los bellos atardeceres de la bahía de Portmany. De nuevo junto a sus amigos.

También ha tenido momentos de reflexión y en una de las instantáneas, asegura: "Me estoy tomando muy en serio tomármelo todo menos seriamente". Alba Carrillo aparece en una fotografía con las mujeres de dos de sus amigos, Nacho y Fer (Beni). "Son mis amigos desde hace 30 años y tienen unas mujeres maravillosas", asegura, "que entienden perfectamente que los hombres y las mujeres pueden, deben y tienen que ser amigos. Y, ahora, ellas también lo son". "Siempre lo he dicho y lo repito: soy muy afortunada", sentencia la modelo.

Alba Carrillo luce un bikini azul marino de rayas mientras disfruta de un baño en las cristalinas aguas de Formentera.

Anticipándose ya al invierno, la presentadora de televisión afirma que está guardando cada recuerdo de este verano en una fotografía mental para los "días difíciles".

"Me he pasado todos estos días haciendo fotos mentales de lo que estaba viviendo. Luego, en invierno, cuando anochece pronto y los días se hacen difíciles, recordaré lo feliz que he sido y me dará energía. Hago mucho eso de hacer fotos mentales de momentos buenos y voy teniendo una carpeta mental importante", explica Alba a sus seguidores de Instagram, y reitera que "aún en sitios maravillosos, lo que importa es la compañía".

"Mis amigos son parte de mí, de lo que soy, me han acompañado 30 años de mi vida y lo que nos queda… Amén", escribe la top model en la última instantánea de este verano ibicenco que ha compartido en sus redes, donde posa en un yate con un mono blanco.

La modelo ha dado buena cuenta de sus experiencias culinarias, con una sartén espectacular con huevos, patatas y bogavante, ensaladas y hamburguesas.

Alba Carillo, de 35 años, tiene un hijo, Lucas, fruto de su relación con el expiloto Fonsi Nieto, muy vinculado a Ibiza. Fue conocida por su participación en el programa Supermodelo, en 2007.