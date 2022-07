Formentera, «la joya de la corona»

Muchos turistas pasan diariamente por el puerto de Ibiza para embarcar rumbo a Formentera o porque vuelven de pasar unos días en esta isla. Algunos ya han comprado sus pasajes y esperan en el bar de la estación marítima refrescándose para pasar la calurosa mañana; otros, más tranquilos, salen a la carrera en cuanto ven el ferri aproximarse al muelle para comprar apresuradamente el tique por temor a quedarse sin sitio y tener que esperar al próximo barco.

Formentera es uno de los destinos más frecuentados en verano por su reputación en cuanto a playas y paisajes. «Es la segunda vez que vamos y tenemos en mente encontrar la misma playa a la que fuimos la otra vez, además de poder explorar un poco la isla, ya que nos encanta. Hemos venido a Ibiza porque tenemos unos amigos aquí, pero no podíamos irnos sin visitar Formentera porque es la joya de la corona para nosotros», explica Federick Villamizar, un turista venezolano que, acompañado de su pareja, se dirige hacia el barco.

Así como unos se van, otros llegan de la isla vecina. «Formentera es un paraíso y hemos estado tres días. Nos hemos ido a mogollón de playas y a algún restaurante, pues los faros los visitamos el año pasado», afirma María García, una turista madrileña recién desembarcada en Ibiza, donde se queda un día más antes de coger el vuelo. «Los alojamientos son muy caros, pero considero que lo das por hecho cuando vas porque hay pocos en la isla», añade.

Manuel Morales y Laura Luque acaban de llegar en el ferri desde Formentera y se dirigen a coger el avión hacia Málaga, ciudad donde residen. «Para nosotros han estado muy bien las playas, pero los precios son un robo», comenta Luque, mientras espera con su acompañante en el puerto. A pesar de todo, Manuel Morales añade que «hemos ido ya a Formentera otras veces y hemos estado visitando los pueblos que hay».

Claudine Ghysels viene desde Bélgica y es la primera vez que va a embarcarse rumbo a Formentera. «Solo vamos a estar hoy [por ayer], volveremos más tarde. Nos alojamos en Portinatx y hemos decidido viajar a la otra isla porque creemos que es muy bonita; además, esperamos encontrar playas y vegetación bonita», comenta Ghysels.

Muchos otros turistas se dirigen también por primera vez a Formentera. «Yo no he estado, pero mi hermana estuvo el año anterior y le encantó, entonces es una experiencia que no quiere que nos perdamos nosotras. Ahora mismo nos alojamos en un apartamento de un familiar y, de momento, solo tenemos pensado estar hoy en Formentera y volver», comenta Alba Martín, una turista de Valladolid que visita la isla con su familia.

«Es la primera vez que vamos y la mujer que nos organizó el viaje nos recomendó ir. Esperamos ver playas bonitas y encontrar un buen clima», indica Caterina Klare, turista alemana que espera el barco junto a su acompañante.