Sólo cinco propietarios se oponen a ensanchar o crear aceras en el barrio de Ibiza de Can Bonet

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni tratará el próximo jueves (y posiblemente aprobará) dedicar 1,3 millones de euros de los remanentes al proyecto para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la movilidad en 13 calles de la barriada de Can Bonet, ses Païsses y Sol y Descanso, un plan que fue anunciado en febrero de 2021 y que, según Joan Torres, primer teniente de alcalde y responsable de Obras Públicas, se ha retrasado, entre otros motivos, por la necesidad de encontrar la manera de financiarlo.

El principal problema para ejecutar completamente este proyecto es el mismo que hace un año y medio: no todos los vecinos están dispuestos a ceder parte de su propiedad para ampliar las aceras a un tamaño por el que las personas puedan caminar, algo que no es posible hoy en día en muchas de ellas: las hay que sólo tienen 30 centímetros de anchura. El propósito del proyecto es eliminar barreras arquitectónicas (especialmente postes telefónicos y de electricidad), así como cableado (hay tendidos que acumulan hasta 70 cables), pero especialmente pretende ensanchar o crear aceras (donde no las hay).

Hay propietarios que siguen sin estar dispuestos a ceder un ápice, ni un centímetro cuadrado de sus propiedades para que las aceras sean prácticas y accesibles, de manera que los peatones no tengan que caminar por el asfalto poniendo en riesgo sus vidas

Y ahí ha surgido un problema: hay propietarios que siguen sin estar dispuestos a ceder un ápice, ni un centímetro cuadrado de sus propiedades para que las aceras, en vez de testimoniales o inexistentes, sean prácticas y accesibles, de manera que los peatones no tengan que caminar por el asfalto poniendo en riesgo sus vidas y se adapten tanto para quienes lleven carritos con bebés como para personas con movilidad reducida.

Es lo que sucede, esencialmente, en dos viales de Can Bonet. En el caso de la calle les Vinyes, Torres dice contar ya con la firma de dos de los tres propietarios (en el caso de uno de ellos, su muro impide la continuación de la acera que ya hay, algo que se solucionará tras la obra). Sólo uno (cuyo jardín limita con una acera de únicamente 33 centímetros de ancho, así como con un poste y una farola plantadas justo en medio) no parece, de momento, que vaya a transigir.

En la calle Cirerers, de los ocho vecinos que deben firmar mediante el convenio de cesión a cambio de que el Consistorio ejecute (gratuitamente) el proyecto, la mitad, cuatro, no han plasmado aún su rúbrica

En la calle Cirerers, la arteria principal (que comienza en la autovía y atraviesa transversalmente el barrio), de los ocho vecinos que deben firmar mediante el convenio de cesión a cambio de que el Consistorio ejecute (gratuitamente) el proyecto, la mitad, cuatro, no han plasmado aún su rúbrica. En ese vial hay cuatro secciones (de 50, 40, 30 y 50 metros) a ambos lados de la calle en las que el peatón se ve obligado a caminar por donde circulan los vehículos, con el consiguiente riesgo que eso supone. Hay un par de intersecciones con otras calles (les Vinyes y Pomeres) donde el peatón se encuentra, de repente, sin acera y debe saltar al asfalto para continuar su paseo, justo en una zona donde los coches y motos van a bastante velocidad y lo último que esperan sus conductores es encontrarse de repente con alguien en medio de la carretera.

«Está bastante encaminado», afirma Torres, que prevé que tras la aprobación el jueves de la incorporación de los 1,3 millones de euros de los remanentes, «la licitación dure unos tres o cuatro meses, de manera que las obras podrían comenzar en noviembre»

El proyecto abarca otras 11 calles (Bolitx, Llimoners, Ginebres, Alfàbega, Pomeres, Cascall, Violetes, Rosers, Pruneres, Tarongers y Figueres) en las que no hay ese tipo de problemas. «Está bastante encaminado», afirma Torres, que prevé que tras la aprobación el jueves de la incorporación de los 1,3 millones de euros de los remanentes, «la licitación dure unos tres o cuatro meses, de manera que las obras podrían comenzar en noviembre», si bien suele ser difícil acertar estos pronósticos y lo más probable es que se retrase: en febrero de 2021 se hablaba de empezar las obras en octubre de ese año. Tiene un plazo de ejecución de cinco meses y comenzará por la calle Cirerers.

«Hay dos vías», señala Torres al referirse a la necesidad de que el Consistorio cuente con todos los terrenos privados para ejecutar la obra: «Una, la firma voluntaria por parte del propietario de un convenio de cesión de terreno [que ya tienen de seis de los 11 afectados]. Otra, la expropiación». Expropiación es una palabra que le cuesta decir, mucho, y que, históricamente, no suele conjugarse en la isla. «Esto va a salir adelante -apunta, no obstante-, de una manera o de otra. En los terrenos que no están cedidos, no podremos entrar para iniciar las obras hasta que se hayan cedido por convenio o se haya acabado el proceso de expropiación», matiza. Aun así, «se irán ampliando aquellas aceras donde ya se cuente con ese convenio. Se intervendrá en las que haya el visto bueno de los propietarios. Así verán los demás que esto hay que hacerlo y que se va a hacer».

Dos solares municipales para aparcamiento

Al proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la movilidad hay que añadir la calle 14: la de Garrovers. A la hora de licitarlo, la actuación en este vial, muy estrecho y con apenas aceras (o las que hay son estrechísimas), contará como «mejora del proyecto», según Joan Torres, es decir, que dará más puntos a la empresa que incorpore esta intervención dentro de su oferta. Los autores del proyecto son conscientes de que para que allí haya aceras deberán eliminar las plazas de aparcamiento que hay a un lado o al otro (según la quincena). Como solución a la desaparición de todos esos aparcamientos, el Consistorio habilitará como parking dos solares municipales de los que es propietario, situados cerca de la autovía, a la altura del supermercado Es Puig.