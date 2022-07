Duelo perinatal en Ibiza: Explicar a un niño «la muerte del hermanito»

«Es muy importante explicar lo que ha pasado a los hijos que ya tenemos», indica Jael Jurado, que destaca la importancia de contarles, de forma comprensible y adaptada a su edad, «la verdad» de lo que ha pasado. En este sentido, la impulsora de Tribu de Estrellas recuerda cómo una psicóloga les insistió en un aspecto fundamental: espantar toda sensación de culpa. Y es que, explica, en muchas ocasiones los hermanos sienten celos del bebé que está por llegar y, cuando el embarazo no va bien, «es bastante habitual que la primera impresión sea culparse».

Jael no sólo perdió a Oliver cuando estaba en la semana 30 de gestación. Volvió a quedarse embarazada. De gemelas. Y se repitió la desgracia. Todo esto se lo ha explicado con calma a su hijo. «Cuando le preguntas que dónde están sus hermanos te dice que están en el corazón y que no hay que estar triste», explica Jurado, que destaca que para tratar de explicar este tema tan crudo a los niños hay mucha literatura, libros infantiles. «Incluso una de las mamás que montó el grupo de apoyo ha escrito uno», comenta refiriéndose a ‘Siempre 5’, escrito por Gabriela Prepelitchi e ilustrado por Mireia Bravo. Un cuento que se publicará en octubre, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la muerte gestacional, neonatal y de la infancia temprana.

«Realmente, el tabú de la muerte lo tenemos los adultos», afirma Jurado, que relata cómo, en su caso, implican a sus otros hijos en el recuerdo de los hermanos perdidos. «En la mayoría de las familias que conozco, cuando llega la fecha en que nació acaban haciendo algo y los hijos mayores son partícipes de esto», indica antes de poner como ejemplo su propio caso. Jael explica que cuando su hijo se acuerda de sus hermanos que no llegaron a vivir «enciende las velitas de los hermanitos». Unas velas con las que recuerdan a Oliver y las gemelas en casa. «Hay que dar herramientas a los niños porque si no lo haces, si no les ofreces esa facilidad, la mayoría de las veces un niño no sabe cómo gestionar esto», continúa la impulsora del grupo de ayuda. Explica, por ejemplo, cómo un niño, si ve que cuando sale el tema sus padres se ponen tristes, él mismo lo silencia para evitar esa situación. «Al final, intentas normalizarlo y tratar de ayudarle a que lo gestione lo mejor posible. Callándote le estarías ocultando algo que es parte de su familia», concluye.