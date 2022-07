Marcos Serra: «Luego nos acusan de tener que pagar deudas a los empresarios del West»

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, criticó a la oposición «por empeñarse» en que se amplíe la zona del decreto de Turismo de Excesos: «Nuestro equipo de gobierno ya amplió por cuatro la superficie (a todo el casco urbano) donde quería aplicarlo el Govern. (…) Y este es el primer verano que realmente se hace. No es el momento de decir que se amplíe». No toca. Serra recordó que en 2019, cuando iniciaron su andadura al frente de Sant Antoni, precintaron cinco locales del West «por incumplimiento de ordenanzas (puertas abiertas, desprecintar los limitadores de sonido) durante una media de seis meses». Incluso alguno de ellos, «a día de hoy, no ha podido volver a abrir porque no puede tener música». «Luego nos acusan -añadió- de tener que pagar deudas a los empresarios del West. Hemos demostrado que cuando hay que aplicar las ordenanzas somos más duros que ellos [el PSOE]».

Serra desgranó todo lo que, a su juicio, ha hecho desde el equipo de gobierno para combatir el turismo de excesos, como conseguir fondos europeos Next Generation para, en parte, invertirlos en «reconvertir negocios de ocio», de manera que «los locales de música pasen a la restauración o al comercio, sobre todo en la zona del decreto de Turismo de Excesos, con el propósito de cambiar su dinámica y diversificar su oferta». Compra de locales del West El Ayuntamiento estudia además «la compra de dos locales del West para destinarlos a galerías de arte o para dependencias municipales», una inversión que, apunta Serra, demuestra que se preocupan por esa zona: «Apostamos por ella para mejorarla, no por abandonarla, como ocurrió en el pasado mandato». Algunos negocios, además, «han empezado a retirar de manera voluntaria los carteles perpendiculares de las fachadas» del barrio: «A petición mía, personal». También han conseguido «la colaboración de los locales en las últimas semanas, pues así lo marcan las ordenanzas, para limpiar sus aledaños. Había locales que no lo hacían y se han prestado a hacerlo». El alcalde dice ser «consciente» de que «el cambio no se producirá en un año, ni en dos ni en tres, pero se va por la buena dirección».