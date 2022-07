El PSOE carga contra el Consell de Ibiza por no actuar contra los pisos turísticos ilegales

El grupo socialista criticó ayer que los pisos turísticos ilegales sigan proliferando en las principales plataformas «ante una actuación del Consell de Ibiza absolutamente insuficiente», manifestó el portavoz de la formación, Vicent Torres.

El PSOE recordó, mediante una nota de prensa, que, de acuerdo con la Ley Turística, las plataformas de internet pueden ser multadas por publicitar los alquileres ilegales, pero que el gobierno de Vicent Marí «sigue mirando hacia otro lado».

El portavoz socialista criticó que el acuerdo firmado por el Consell con Airbnb, «aparte de no funcionar, no compromete a la plataforma a cumplir con la normativa turística, en particular el artículo 105 de la Ley 8/2012, de Turismo de Balears». El acuerdo, especificaron, tampoco hace ninguna referencia a la obligación de indicar en sus anuncios el número de registro de la actividad turística, «que Airbnb y otras plataformas siguen incumpliendo, e incluso les exime de su responsabilidad en el cumplimiento de la ley».

Asimismo, reiteraron que «Ibiza tiene un problema muy grave por culpa de los alquileres turísticos ilegales, que provoca problemas de convivencia, saturación y falta de vivienda para las personas residentes y trabajadoras de temporada», pero el Consell «prefiere firmar acuerdos, en lugar de obligarles a cumplir con la ley y sancionar a los que no lo hacen».

Además, según los socialistas, el Consell aún no ha contratado a los cuatros nuevos inspectores traspasados por el Govern balear el pasado mes de diciembre.«El Consell gastará miles de euros en contratar a una empresa privada de detectives, mientras continúa sin dotar a las nuevas plazas de inspector de turismo», sostuvo Torres.

El portavoz socialista afirmó que las cuatro nuevas plazas de inspector son «fundamentales» para combatir el alquiler turístico ilegal y sancionar a propietarios de pisos y plataformas. Sin embargo, «incomprensiblemente, ha llegado el verano y el Consell aún no ha sido capaz de cubrir las cuatro plazas, pese a que el acuerdo de traspaso se hace en diciembre del año pasado», concluyó.

Pisos turísticos detectados

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Ibiza ha detectado 129 pisos turísticos ilegales en el municipio a raíz de un estudio para actualizar el censo de viviendas.

Estas viviendas serán inspeccionadas por el Consell que, en lo que va de 2022, ha realizado 170 actuaciones inspectoras en referencia a posibles alquileres ilegales. «Ahora mismo se están tramitando 65 expedientes, y la suma de las sanciones podría superar el millón de euros», recordaron.