El esperado descenso de las temperaturas pronosticado para este lunes podría finalmente no producirse y alargar aún más la ya interminable ola de calor que soportan lbiza y Formentera, la de más larga duración desde que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) las registra. Cómo se recordará, esta ola de calor comenzó el pasado día 13 y el domingo cumplirá los 12 días cuando hasta el momento las olas de más larga duración se han prolongado durante seis días como máximo.

Aunque la AEMET solo hace pronósticos a tres días vista, su delegada en Balears, María José Guerrero, anticipa que «el lunes tan solo tendremos un ligero descenso de las temperaturas de entre uno y dos grados. Prácticamente no se va a notar. Igual seguimos con la ola de calor, no se ve un descenso (de las temperaturas) claro. Estamos teniendo un verano cálido a tope», admite.

Este mínimo alivio puede mantener viva la que será la ola de calor más larga que se ha sufrido en este archipiélago. Porque Guerrero recuerda que para que un periodo continuado de grandes calores sean considerados como ola deben concurrir tres circunstancias: unas temperaturas máximas que no bajen de los 36 grados, que estas se mantengan durante más de tres días consecutivos y que estos valores se registren en al menos el 10% de las estaciones de la AEMET que tengan una antigüedad de al menos treinta años durante los cuales se hayan podido constatar la fiabilidad de sus registros. Y esta ola está cumpliendo escrupulosamente estos parámetros.

Para el día de hoy, Aemet ha establecido una alerta amarilla en las PItiusas donde estaba previsto que se alcanzaran máximas de 36 grados, sobre todo en la zona oeste de la isla, Sant Antoni y Sant Josep. Para mañana, viernes, no hay alerta, pero el sábado vuelve la alerta amarilla con temperaturas de 36 grados.

Ayer se registraron 34 grados de máxima en Sant Antoni, Sant Joan y Formentera, mientras que en Ibiza, la máxima fue de 32 grados y en el aeropuerto, de 31.

Preguntada sobre cuándo podría comenzar un alivio térmico, la delegada baraja tímidamente que «a final de mes podrían suavizarse las temperaturas. Ahora estamos en plena canícula (periodo más caluroso del año) que se prolonga desde el 15 de julio al 15 de agosto», recuerda Guerrero advirtiendo que esta ola de calor, pese a ser ya la segunda de este año, hecho también inédito hasta el momento, podría no ser la última.

De noches tropicales a noches tórridas

La delegada de la AEMET en Balears va más allá y ya no habla de noches tropicales -aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados, sino de noches tórridas en los que las temperaturas mínimas no descienden de los 25 grados.

Sin ir más lejos, anoche se registraron 25 grados en Formentera, 22, en Ibiza; 22, en el aeropuerto; 20, en Sant Antoni y 19, en Sant Joan.

La temperatura del agua del mar está a niveles del finales de agosto, lo que nos coloca ante un otoño muy cálido con posibles episodios de gota fría. Guerrero revela que en la boya de sa Dragonera se llegaron a registrar temperaturas de hasta 30º el pasado martes día 19 que durante el miércoles se habían reducido ligeramente hasta los 29,9 grados y que hoy, jueves, estaban en los 28,8 grados, casi uno menos. En cualquier caso el agua del mar está muy caliente, muy por encima de los 26/28 grados que marca a finales de agosto tras muchos días expuesta al calor más extremo.