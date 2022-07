La patronal reclama mejoras en la gestión del aeropuerto de Ibiza

Arreglar el caos del aeropuerto y que terminen las obras en Vila. Estos son los dos principales deseos que expresaron ayer los representantes de las patronales ibicencas para redondear una temporada turística que, de momento, está presentando unos números excepcionales. Unos problemas que no son los únicos, aunque los otros que sufren -subida de precios, falta de personal, cambio de hábitos de consumo- son mucho más estructurales.

«Si hay que mejorar algo, es poder canalizar adecuadamente toda esta gran afluencia de pasajeros que estamos recibiendo», señaló ayer el vicepresidente para las Pitiusas de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), José Antonio Roselló, tras la reunión que mantuvo con el conseller balear de Fondos Europeos, Miquel Company.

«El aeropuerto es un hervidero de gente y a veces esta situación crea disfunciones», señaló Roselló, «y entre todos hay que hacer esfuerzos para que el aeropuerto mejore». Una problemática que, añadió, se enmarca en una campaña turística que calificó de «muy buena».

Por su parte, la secretaria general de la Pimeef, Maria Àngels Marí, señaló que 2022 está siendo un año excepcional y que se está trabajando incluso «a un nivel superior al de 2019». Detalló no obstante que el único sector empresarial que no se está beneficiando de esta dinámica es el del comercio, que todavía no ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia.

«En el sector del comercio hemos detectado diversas problemáticas», explicó Marí. «Por un lado hay las tendencias por los cambios en los hábitos de consumo y, por otro, las obras que se están realizando en el municipio de Ibiza, que están afectando bastante el tejido comercial de la zona».

Año excepcional

En su análisis sobre la evolución de la campaña turística, Marí coincidió en las valoraciones que ha hecho también el sector hotelero: optimismo por unas cifras de visitantes y de volumen de trabajo altísimos y cierta prudencia a la hora de hacer los balances de cuentas finales de temporada a causa de la general subida de costes.

«En cuanto a facturación, se trabaja a unos niveles incluso superiores a los de 2019», comentó la portavoz de la pequeña y mediana empresa pitiusa. «Será un verano de récord en cuando a número de visitantes y de facturación, pero la cuenta de resultados no será de récord ya que los costes son muy superiores», matizó.

Marí señaló como principal problema del empresariado local el que ya es el clásico de la temporada 2022: la falta de personal. «Nos lo comentan nuestros asociados. Falta personal en todos los sectores, y no solo en los que están directamente vinculados al turismo», explicó.

El segundo problema coyuntural es la subida de precios: «Los gastos derivados del combustible se han duplicado. A esto hay que añadir el incremiento de costes en cuanto a suministros y materias primas».

En cualquier caso, la representante de Pimeef concluyó que las notas definitivas del curso las pondrán cuando termine la temporada.