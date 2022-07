«Pasamos miedo. El fuego era muy intenso y no podíamos salir»

En el edifico Astro de Cases Barates que el domingo hubo de ser desalojado a causa de un fuego en una de sus viviendas, los desperfectos causados por las llamas son visibles desde la escalera. Los cascotes en el suelo del tramo de pasillo inmediato a la casa dan cuenta del derrumbe parcial del techo, sujetado por un andamiaje en la zona afectada, y completamente tiznado de negro tras el incendio. El mal menor es que los únicos daños que hay que lamentar son materiales. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente a la llamada de una de las vecinas y su intervención limitó la propagación del fuego.

«Fue todo muy rápido. Vinieron la Policía y los bomberos. Sacaron mangueras y escaleras, porque también tuvieron que evacuar a gente de otros pisos. La verdad es que fue todo rápido, pero angustioso», explica Álex Tubay.

Un cortocircuito, posible causa

Sobre el posible origen del incendio, Tubay apuntó que podría tratarse de un cortocircuito en un ventilador. «Supongo que a causa del cortocircuito se generó una llama y, al intentar apagarla con agua, fue todo a peor», señala.

Según su testimonio, el fuego se desencadenó entre las 16.30 y las 17 horas del domingo, y los bomberos trabajaron en su extención durante alrededor de tres horas. Tubay cuenta que la voz de alarma la dio una vecina del piso situado sobre el afectado, que a su vez habría sido avisada desde la calle por un familiar que circulaba en coche y divisó la columna de humo.

«En el momento del incendio estaba tranqulo viendo la tele. Intentamos evacuar a mi familia lo más rápido posible. Yo agarré a mi perro e intentamos coger lo imprescindible: móvil, cartera... Todo el pasillo estaba lleno de humo y fuego, y justo cuando pasé explotó una de las lámparas». Este vecino se muestra cauteloso. «Nos han dicho que hagamos vida normal, pero viendo que está todo quemado y que puede pasar cualquier otra cosa, hay que tener cuidado».

Raluca Mariana Paul vive prácticamente al lado de la vivienda donde se desataron las llamas y aún no se le ha terminado de pasar el susto después de quedar atrapada por el fuego. Para acceder a la escalera que da a la calle debía pasar, como todos los vecinos de este sector del edificio, por enfrente de la vivienda que devoraban las llamas, algo imposible dada la virulencia que había llegado a adquirir el fuego. Su hijo, refiere, había intentado, sin éxito, apagar el fuego echando mano de un cubo de agua.

Encerrados en el edificio Un sector del bloque no pudo ser evacuado hasta la extinción del fuego Varios vecinos hubieron de esperar a que los bomberos apagaran el fuego, dado que no podían salir sin cruzar frente al incendio.

En el pequeño descansillo de la escalera permanecían la mañana de ayer dos bombonas de butano que los bomberos habían retirado para evitar una explosión. Paul detalla que, ante este peligro, no tenía otra opción que abandonar su casa y refugiarse en la más resguardada. «Tuvimos que salir por si acaso la bombona iba a saltar o algo. Yo tenía mucho miedo por las bombonas». «Nos refugiamos en la casa del vecino del fondo -la más alejada del foco del incendio-», cuenta Paul. El resto de los vecinos sí pudo salir del bloque nada más advertir el incendio.

De resultas de la situación extrema, esta vecina pasó mucho miedo, reconoce. Por si todo lo descrito anteriormente fuera poco, a los vecinos les costó contactar con los servicios de emergencia, relata Paul, debido a problemas de la línea telefónica. Finalmente uno de los vecinos consiguió dar con la Policía y a través de ellos, además de su asistencia, se pudo conseguir poner sobre aviso a los bomberos. La coordinación entre los servicios de auxilio, fue, afortunadamente, mucho más eficaz. «Vinieron bastante rápido, gracias a Dios». Hasta que no se sofocó el fuego, esta inquilina no pudo evacuar el bloque. «La Policía y los bomberos nos dijeron que no podíaos bajar hasta que no se apagara y se pusiera en su sitio todo», comenta.

Además del gran susto, lamenta la situación de la familia que habitaba en la vivienda incendiada, para la cual el Ayuntamiento buscó el domingo un cobijo temporal. En el hogar siniestrado viven un padre, una madre y el hijo de ambos. Cuando se desató el incendio, únicamente se encontraban en el interior el hijo y uno de los progenitores, puesto que la madre estaba en el trabajo. Paul explica que el niño -de entre 15 y 16 años, calcula- estaba en la bañera y, en el apremio de la emergencia, tuvo que salir sin vestir junto a su padre. Una vez evacuado, los vecinos pudieron prestarle ropa.

Ángeles Contreras, vecina de 86 años de edad que vive en la planta superior del bloque, recibió ayuda para salir del edificio

En el edificio, el ambiente parece ciertamente insalubre, ya que un olor a humo impregna el aire que se respira, con particular intensidad en los puntos próximos al foco del incendio. Algunos vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. No es el caso de Paul: «Nosotros no tenemos adonde ir. Dejamos que saliera el humo y se marchase el olor y volvimos», comenta resignada.

No todos podían salir por su propio pie de forma segura. A Ángeles Contreras, una vecina de 86 años que vive en la segunda de las dos plantas con pisos del bloque, la tuvieron que asistir en la evacuación. En su casa entró bastante humo, y ha tenido que ventilar adecuadamente el inmueble.

Por su parte, Yamil, vecino de la misma planta, se enteró cuando su novia salió a recoger la ropa de la lavadora. Tuvo que socorrer a la vecina, que no escuchaba nada, cuenta. «Creo que estaba durmiendo. Cuando me abrió la puerta, la alcé, porque era algo que tenía que hacerse en aquel apuro. Todos bajamos afuera. No se veía nada a causa del humo negro y costaba mucho respirar», rememora.

Los efectos del suceso del pasado domingo se han dejado notar, también, en el establecimiento bajo la vivienda incendiada, Ibiza Decoració. El agua empleada para doblegar las llamas se fitró en el techo, explica Iván Dalmases, responsable del negocio. El sistema eléctrico ha quedado dañado y, aunque a las 8 de la mañana de ayer devolvieron la luz, parte de la mercancía también se ha mojado.