Okupas en Ibiza: «No realquilamos habitaciones de manera ilegal. Solo compartimos piso»

Los vecinos de la casa okupada de la calle Vía Romana 55, en el centro de Vila, denuncian que los residentes siguen realquilando las habitaciones del inmueble de manera ilegal y que «el trasiego de personas es continuo». Según explican, los nuevos inquilinos son una mujer y su hijo, de unos dos años de edad.

Comentan, no obstante, que las broncas en la casa se han mitigado y que ya no son constantes, sino que la última discusión -que propició su enésima llamada a la policía- se produjo hace una semana. «Parece que se han calmado», comenta Virginia González, una de las vecinas, aliviada porque «hace una semana que nadie rompe nada».

Alquiler ilegal

Hasta cuatro personas han explicado a Diario de Ibiza que fueron estafadas por los residentes de la calle Vía Romana 55. Todas ellas aseguran que les realquilaron habitaciones en negro y sin contrato, a través de un anuncio publicado en un canal de Telegram. Contaron también que sufrieron bullying inmobiliario y que cuando quisieron abandonar el domicilio a causa de la imposible convivencia con los arrendatarios, estos se negaron a devolverles la fianza del alquiler.

Los que realquilan la casa, además, se encuentran también de manera irregular en este domicilio, ya que, como si se tratara de un juego de muñecas rusas, hace un año que dejaron de pagar un alquiler ilegal a otra persona que, a su vez, también estaba de alquiler y les había realquilado la casa en negro.

La versión de Yubrant

Unas acusaciones que rechaza Yubrant, la persona que, en ausencia de la propiedad, ejerce de dueño de la casa de Vía Romana 55, y al que varias personas señalan como quien les engañó y se quedó con el dinero de la fianza. Yubrant ha querido ofrecer su versión de los hechos a Diario de Ibiza, aunque ha prohibido que se graben sus palabras. En cambio, sí ha permitido que apuntemos sus declaraciones.

«A las personas que salieron en el Diario atacándome no las conozco de nada», asegura, «tampoco es cierto que yo cobre 20 euros por pasar una noche aquí. Esto no ha sucedido jamás». «Hago lo que mucha gente hace en esta isla a causa del precio de la vivienda: buscar un compañero de piso para compartir gastos», explica Yubrant para justificar el desfile de inquilinos.

Asegura que en su momento pagó 1.500 euros de alquiler, pero que él mismo fue víctima de un engaño porque quien le alquiló la casa «no era el dueño de la propiedad». Insiste en que no hace nada malo y que, si alguien se ha quejado de que se ha quedado con su dinero, siempre lo ha intentado arreglar: «Dos amigos argentinos que habían pagado fianza me pidieron que se la devolviera y lo he hecho».

Explica que él no es ningún estafador. En los canales de Telegram donde oferta su casa, da su nombre: «Voy con mi nombre real y con mi número, porque yo me llamo Yubrant de verdad». Respecto a la última inquilina -la mujer con un hijo pequeño- asegura que es una amiga que ha acogido «porque se le cayó el techo del baño de su casa», y le pidió que la ayudara. Yubrant apoya su versión mostrando un vídeo en el que, efectivamente, se ve un domicilio insalubre con un desprendimiento.

El hombre atribuye toda la polémica a que los vecinos le tienen inquina a causa de las broncas y los gritos que se han convertido en una constante en esa casa. Una situación que Yubrant admite, aunque responsabiliza de ella a su expareja: «Tuve de alquiler a una mujer con la que nos ennoviamos, pero después, al romper, ella tiene un temperamento fuerte, discusiones, las cosas de la vida de la noche…». Se da la circunstancia de que la expareja de Yubrant sigue viviendo en Vía Romana 55, en un chamizo prefabricado instalado sin licencia en el patio interior. «Entiendo que los vecinos estén hasta los huevos de nosotros», resume.

Una frase -la única- con la que está completamente de acuerdo Yolanda, su vecina, que se confiesa «harta» de la situación, y niega la versión de Yubrant: «Dice que no conoce a las personas que ha estafado, pero yo las he visto aquí y he hablado con ellas», afirma indignada.

El Consell pide a la propiedad que inicie un desahucio

Los vecinos de la casa han contactado tanto con el Consell Insular como con el Ayuntamiento de Ibiza y con el abogado del propietario de la casa para que impulsen medidas para expulsar a sus actuales residentes. Así, el Consell ha intruido diligencias previas y ha identificado a cuatro personas a las que le imputa una infracción de alquiler turístico ilegal, ha trasladado el expediente a la Agencia Tributaria y ha contactado con la propiedad para que inicie un procedimiento de desahucio civil. Los vecinos critican al propietario, a quien acusan de «pasividad» ante este conflicto.