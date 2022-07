El escritor de Ibiza Jean Serra reúne pensamientos y recuerdos en ‘Meditacions a la cruïlla’

En su último libro, publicado el pasado mes de junio, Jean Serra reúne bajo el título ‘Meditacions a la cruïlla’ (Círculo Rojo) una serie de textos cortos escritos entre 2013 y 2019. «Este conjunto de prosas escuetas me ha tenido ocupado unos cuantos años. De todo lo que he ido acumulando en este tiempo he hecho una selección, descartando mucho de lo que tenía y corrigiendo hasta la saciedad», explica. En ‘Meditacions a la cruïlla’, el escritor ibicenco reconoce la influencia de autores como «Rabindranath Tagore, Santiago Rusiñol, Fernando Pessoa o César Vallejo». Para Serra lograr «la prosa pura» que alberga las páginas de su última publicación «es difícil», más incluso que escribir poesía.

Relacionadas Recuerdos de un anarcosindicalista de Ibiza sobre la Guerra Civil y la posguerra