El Ibavi reforzará su labor con los vecinos para garantizar un buen uso de las viviendas sociales

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) trabaja en controlar que los adjudicatarios de las viviendas sociales en régimen de alquiler cumplan con los requisitos que fija el contrato. Según explican fuentes del departamento, los trabajadores sociales intervienen con las familias en «diferentes momentos» del contrato de alquiler y durante la vigencia del mismo.

«Se realizan reuniones periódicas de comunidad e individuales y se mantienen contactos habituales por razones de mantenimiento del edificio. También nos ayuda la colaboración de los propios vecinos, que disponen de muchas vías para contactar con los trabajadores sociales, lo que permite detectar posibles casos de abusos», explican.

Asimismo, desde el organismo subrayan que cuando entregan la carpeta con las llaves al inquilino, adjuntan una serie de informaciones, como «un folleto con el nombre y el teléfono directo del trabajador social y el de mantenimiento que les corresponde, según la promoción».

Actualmente, el parque de viviendas en alquiler en la isla asciende a 105: 48 en Vila (19 en la calle Xarc, seis en la calle des Pla de Vila y 23 en la urbanización es Putxet) y 25 en Sant Antoni. A estas se sumarán otras 67 en las dos promociones que están a punto de finalizar en Platja d’en Bossa.

Además, el Ibavi tiene tres pisos de cesión temporal destinados al alquiler, todos ellos de captación privada. A estas viviendas se suman otras cinco por expropiación temporal a grandes tenedores. En este último caso, se trata de viviendas vacías de grandes tenedores sobre las que el Govern ejerce una cesión de uso obligatoria y que se incorporan al parque de vivienda social que gestiona el Ibavi durante siete años.

«La cesión de uso es un procedimiento expropiatorio, por lo que no es gratuito para la Administración, que deberá pagar un justiprecio para poder utilizar durante siete años estos pisos y destinarlos a alquiler social», aclaran.

También hay que sumar al parque público del Ibavi otras dos viviendas por procedimiento de tanteo y retracto, que es cuando el Ejecutivo balear ejerce su derecho a comprar viviendas en operaciones de compraventa, ya sea entre grandes tenedores o particulares, y de esta forma puede incorporarlas también al parque de vivienda pública.

Irregularidades

Por otra parte, la directora general de Vivienda, Cristina Ballester, apunta que «ya no hay casas propiedad del Ibavi okupadas irregularmente en Ibiza como pasaba antes». Se han recuperado las tres que se okuparon.

¿Cómo se detectan ciertas irregularidades? Desde el Ibavi señalan que, el primer mes sin pagar el alquiler, los inquilinos reciben un mensaje en el móvil donde se les recuerda el impago. El segundo mes sin abonar la cuantía, además del mensaje, reciben la visita de un trabajador social que se encarga de evaluar la situación económica de la familia. Al tercer mes de impago, les llega una demanda si el trabajador social considera que sí pueden pagarlo, pero no lo hacen.

Asimismo, cuando salta el aviso del primer impago, se estudia la posibilidad de adaptar la renta a los ingresos de la familia, para que no suponga más del 30 % de los ingresos totales. El sistema de adecuación de la renta obliga a revisar toda la documentación del inquilino de manera constante para saber si sigue cumpliendo con los requisitos establecidos para vivir en una VPP (Vivienda de Protección Pública). En el momento en que se detecta que hay morosidad voluntaria, no se renueva ningún contrato ni pueden figurar en las listas de espera de una vivienda pública, a no ser que se llegue a un acuerdo de pago.

En relación a cuántos solicitantes de vivienda hay, a día de hoy, en la isla, desde el Ibavi confirman que un total de 1.771.

En el caso de Ibiza, la directora general de Vivienda subraya que, en lo que va de año, el Ibavi ha recuperado cinco viviendas sociales tras hacer rotación de inquilinos. «Los contratos son de siete años de arrendamiento. Cuando finalizan, se puede renovar o rescindir. En el primer caso, se revisa si el inquilino sigue cumpliendo las condiciones y, si hay dudas, se puede prorrogar tres años», indica Ballester.

Servicio de refuerzo

Dado que el parque de vivienda social está aumentando, el Ibavi contratará a una empresa para externalizar un servicio de refuerzo en materia de comunidades de vecinos. Será un servicio que empezará a funcionar este mismo año. «Será de manera puntual como refuerzo, ya que el objetivo es aumentar la frecuencia de las reuniones de vecinos», dice Ballester. De momento, se trabaja en la redacción de los pliegos del contrato.

«Hay promociones intergeneracionales, como las que tendremos en Palma y Maó, donde conviven inquilinos muy jóvenes y otros más mayores, por lo que es importante dinamizar la comunidad», apunta.

Promociones antiguas del Ibavi

«Mucha gente confunde las promociones antiguas del Ibavi que se vendieron a privados con las de alquiler social que hay», sostiene Ballester. Y es que, de los 219 pisos en venta por el Ibavi en la ciudad de Ibiza, 198 ya no los gestiona: de las 46 viviendas de la calle Aubarca, se han vendido 43; de las 72 de Can Misses, 67 están vendidas, y de las 101 de Cas Serres, se vendieron 88. Las 21 que siguen en manos del Ibavi son en régimen de alquiler.

En cuanto a las que pasaron a manos privadas, la directora de Vivienda dice que tienen que cumplir una serie de normas. «Si quieren venderlo o alquilarlo, tienen un precio máximo para hacerlo, entre otros requisitos», detalla.

La dirección general de Vivienda asegura que recibe denuncias al respecto y «sanciona» en consecuencia. «Desde hace más o menos un año, el servicio de inspección se ha reforzado con un inspector que trabaja desde Ibiza»», añade Ballester.