Negocios tradicionales de Ibiza: 89 años refrescando a los vileros

Ningún ibicenco puede imaginarse la plaza Antoni Riquer sin Los Valencianos en su esquina más fotogénica, con las vistas de la catedral al fondo de la calle Emili Pou. La heladería más emblemática de la ciudad forma parte de su corazón desde hace 89 años y es uno de los puntos más concurridos del casco histórico en verano. No es casualidad que acabe de ser uno de los 16 establecimientos de la isla de Ibiza distinguidos con un ‘Solete de verano’, la categoría especial creada por la Guía Repsol para destacar terrazas y chiringuitos que merecen repetidas visitas.

Con solo 18 años, Daniel Lloyd Galiana se ha puesto al frente de Los Valencianos, tomando el relevo de su madre Mónica, pero cuenta con amplia experiencia y un aplomo sorprendente pese a su juventud. Como en todos los negocios familiares, este joven ha crecido correteando dentro del local o entre las mesas, así como en el obrador de helados artesanales en el que disfrutaba ayudando a su abuelo Toni.

Destino inesperado

A pesar del arraigo de Los Valencianos, la familia Galiana recaló en la isla por descarte. Menorca fue su primer objetivo para hacer el verano vendiendo helados en un carrito, pero no les convenció el lugar.

"Al principio, solamente había tres sabores: nata, fresa y turrón. Ahora tenemos 72 variedades y las elaboramos todas nosotros"

Un año después, los tatarabuelos de Lloyd probaron suerte en Ibiza, donde encontraron su destino ideal. Además, aquí contaban con la ventaja de que es la isla más próxima a Alicante, de manera que les era más fácil desplazarse a su Jijona natal.

Desde 1933, los helados de Los Valencianos se convirtieron en uno de los principales reclamos para pasear por el puerto, tanto en el local como en su carromato para su venta ambulante. «Solamente había tres sabores: nata, fresa y turrón. Ahora tenemos 72 variedades y las elaboramos todas nosotros», precisa el empresario.

Él mismo ha experimentado con nuevas variedades que han acabado en la carta, como el sorbete de hierbas ibicencas, la gran novedad de esta temporada, o el chocolate rubí. De hecho, se plantea compaginar el trabajo con los estudios de un módulo de fabricación y tecnificación de helado por la Universidad de Alicante. «Ya que me dedico a esto y me encanta, quiero ver nuevas ideas».

Ya tiene en mente un nuevo reto para la temporada que viene: crear la receta adecuada para conseguir otro helado que tenga como protagonista al cacao y la frígola. «Este licor se destila con naranja, que combina muy bien con el chocolate, así que tiene que estar buenísimo», apuesta.

Así y todo, el sabor más demandado ya estaba a la venta el día que los vileros descubrieron los helados artesanales de su familia. «El de almendra es el más vendido y el que más piden los ibicencos mayores», apunta.

Preferencias por origen

Los domingos, el día por excelencia para el público local en la terraza, abundan las comandas con horchata, blanco y negro o nacional (igual que el anterior, pero con bola de vainilla en vez de nata rematando el granizado de café). «En cambio, los jóvenes ibicencos prefieren sabores más contemporáneos, como Kit Kat, Oreo o Kinder bueno», señala.

"Los alemanes piden mucho chocolate en los cucuruchos de mayor tamaño, pero también copas de helado grandes y muy contundentes"

Si entra un italiano, ya intuye que va a querer «pistacchio o nocciola [avellana]» para llevar. Además, seguramente en un cucurucho pequeño, a diferencia de los germanos, los más glotones de todos.

«Los alemanes piden mucho chocolate en los cucuruchos de mayor tamaño, pero también copas de helado grandes, que son muy contundentes ¡y a veces toman dos! Jamás verás a un italiano comer una de esas copas». Los ingleses también se pirran por el chocolate y «por los sabores más empalagosos, como el caramelo».

Además, al igual que los alemanes, son los turistas más pacientes y los que suelen repasar a fondo la carta o contemplar el expositor antes de pedir. Nadie se sorprenderá al saber que los españoles e italianos son los que generan más estrés a los camareros, pero, por contra, «saben con seguridad qué van a pedir».

En plena temporada, el negocio abre de nueve de la mañana a dos de la madrugada, con una quincena de personas en plantilla que pueden ampliarse hasta 18 en agosto. «Es el mes de la marabunta», como lo define Lloyd, cuando calcula que venden más de 130 kilos de helado al día. ¿Y cuántas horas puede llegar a trabajar él?

«¡Buffff! Ahí lo dejo, porque no lo sé», exclama entre risas. «Pero la verdad es que me lo paso bien y el tiempo me pasa volando. No me he dado cuenta y ya estamos a mitad de temporada», valora. Los seis meses de puertas abiertas son una montaña rusa de sensaciones, cuando se pasa de la ilusión por el reencuentro a mediados de abril o el confort de mayo y junio al trajín in crescendo de julio y agosto. «Pero en septiembre ya se vuelve a llevar mejor, con tiempo para tomar un respiro, y octubre es el entusiasmo porque ya ves el final».