Las excursiones en barco bajan un 20% en Sant Antoni este año

Pese a la recuperación turística tras dos años de pandemia de covid, el sector de las excursiones marítimas en Sant Antoni no consigue recuperarse y sus ingresos están a día de hoy un 20% por debajo de los que registraba en el mismo mes del año pasado. Pese al mal comienzo, confían en que las cifras mejoren en agosto.

En el ecuador de julio, los turistas de todas las nacionalidades llegan a Sant Antoni para pasar sus vacaciones. Son muchas las actividades o visitas que tienen en mente, pero algunos optan en especial por hacer una excursión marítima a alguna de las calas del litoral. Grupos de amigas, que celebran una despedida de soltera, suben a una de las embarcaciones para disfrutar del día. Se cruzan con familias que bajan del barco después de disfrutar de una jornada a bordo.

«Mi experiencia en el barco ha sido muy buena y la gente ha sido muy amable. Hemos salido desde Port des Torrent y ahora vamos a pasear y a la playa. Normalmente hago excursiones así cuando estoy de vacaciones, pero esta vez vengo con el bebé por primera vez y ha estado bien al no ser una ruta muy larga», declara Sherley Bialas, una turista belga que viene por primera vez a la isla.

Los puntos de venta de los billetes para las excursiones por mar en Sant Antoni están en la zona del Passeig de ses Fonts. Cala Salada, Platges de Comte o viajes a Formentera o alrededor de la isla son algunos de los trayectos que se pueden hacer. Las empresas marítimas de excursiones han sufrido también las consecuencias que la pandemia ha dejado en el sector turístico, con una reducción de ingresos por la falta de visitantes.

En general, las compañías consideran que este verano, para las fechas en las que nos encontramos, no hay tantos clientes como esperaban. «Este año está yendo peor que el anterior. Creo que viene menos gente a las excursiones por las discotecas que han abierto, pues el año pasado no lo estaban y el turismo que venía a Sant Antoni era diferente», asegura Paula Lima, empleada de la empresa Cruceros Portmany. «Gente hay igual o más, pero el turismo del año pasado gastaba más en excursiones, paseos, restaurantes…Este año gastan más en las discotecas que en hacer rutas en barco», añade.

Lima no es la única que habla de reducción de negocio. «Este año estamos bien, aunque el anterior fue mejor. A diferencia del año pasado, este mes ha bajado un 20% la cifra de negocios, seguramente por la apertura de las discotecas», declara Miguel Ángel Balcells, empleado de la empresa Barbados Ibiza. «Con respecto al 2021 está peor ya que el año pasado los turistas no tenían otra cosa que hacer en la isla y tomaban más la decisión de reservar excursiones hasta con dos o tres días de antelación», añade en línea con Paula Lima.

Aunque la mayoría de las compañías destacan el descenso en el negocio, otros no opinan igual: «Nos está yendo de maravilla, no nos podemos quejar, ojalá esto no pare nunca. Estamos en un nivel prepandémico. El que se queje no tiene razón», asegura con contundencia Miguel Bosch, socio de Arenal Diving. «La gente se comporta en los barcos y hay más familias que piden el servicio, a la gente le gusta tener actividades diurnas», especifica Bosch. Unos y otros confían en el mes de agosto para enderezar el rumbo y mejorar las cifras de negocio.