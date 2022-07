Los socorristas de Cruz Roja en Ibiza denuncian la falta de personal en las playas

Los socorristas de Cruz Roja de Ibiza se han manifestado a primera hora de este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Santa Eulària para denunciar la falta de personal en las playas. Según afirman en un comunicado emitido desde la Sección Sindical de la Unión de Socorristas de Ibiza, desde el inicio de la temporada, "tanto la empresa como los ayuntamientos incumplen día tras día el servicio de seguridad mínima establecido y ponen en riesgo la integridad de nuestros compañeros y la de todos los usuarios".

En la convocatoria emitida ayer, estos profesionales aseguraban que tanto el Ayuntamiento de Santa Eulària como el de Sant Joan están al corriente de esta situación, que consideran un "atropello", pero no han recibido respuesta alguna. "Atropello que no solo incide singularmente en nuestra vida sino que lo hace de manera directa sobre la seguridad de los usuarios de playa, ya sea turistas como residentes", critican los socorristas. Por eso, avisan de que "cualquier consecuencia fatal o de relevancia que suceda en las playas que no cumplen con el servicio mínimo de seguridad y salvamento, es pura y exclusiva responsabilidad de Cruz Roja y de los Ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan".

Los trabajadores aseguran que confiaban en la buena voluntad de Cruz Roja para mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, la respuesta negativa recibida ayer a su reclamo, además de "imposiciones de tono amenazante, divisorias y de una clara maniobra para disolver la organización de los trabajadores", acabaron con la paciencia de los socorristas que han decidido salir a la calle para dar a conocer la situación que padecen a la ciudadanía. "No sólo no aceptaremos imposiciones sino que las medidas de fuerza se irán acrecentando", aseguran.