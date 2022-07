Ibiza tiene algunos de los mejores hoteles de todo el país. De eso no cabe duda y dan fe todos los turistas que repiten cada vez que vienen a la isla. Pero no todo es bonito. Los hosteleros y hoteleros de todo el país llevan tiempo quejándose de la importancia que cada vez más clientes le dan tanto a las redes sociales como a las páginas en las que se escriben opiniones sobre los locales que en no pocas ocasiones no tienen porqué corresponder con la realidad. Y es que, tal y como aseguran muchos de ellos, basta con tener una cuenta en determinada página para poder opinar sobre un local. Da igual que seas cliente o el dueño de un local rival. Nadie pide que se demuestre que has estado en realidad en el local del que estás opinando.

Muchos señalan, además, que no es tan positivo como lo pintan ser el restaurante más valorado de toda una región o de toda una ciudad en Tripadvisor. “La gente a veces viene buscando cosas que no le puedes dar”, aseguran. El caso es que muchas de las quejas son, mantienen estos hosteleros, infundadas. Pero ¿cómo es el peor hotel de Ibiza? ¿qué dicen los clientes del establecimiento peor puntuado? Pues basta darse una vuelta por los comentarios. "Hemos venido a pasar unos días aquí con amigos y el apartamento nos ha decepcionado muchísimo. La limpieza dejó mucho que desear, debajo de la cama hace siglos que no se barre. Nos entró agua en la habitación, la cama se mojó. Las sábanas de las camas estaban sucias, con manchas de sangre", relata uno de los últimos viajeros que se alojó en el establecimiento en particular. "Las fotos distan mucho de la realidad. Teníamos un bajo con una sola puerta de entrada, escasos cubiertos, sábanas bajeras sin goma ni protector de colchón, ninguna ventana, techo casi caído, ruido de los demás inquilinos a las 8 de la mañana...", afirmaba otra. De hecho páginas como Tripadvisor ya han sido sensibles a las críticas y se están buscando medios de que todas estas páginas puedan incluir un apartado en el que el cliente tenga que demostrar que efectivamente ha estado en el local. Algo que, por otra parte, puede dificultar mucho que acaben dejando opiniones con nombres y apellidos y que, por lo tanto, relegaría la importancia de estas páginas web que al final viven de todo lo que postean los usuarios.