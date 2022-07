El grupo PSOE del Consell de Ibiza considera de «extrema gravedad» que el equipo de gobierno, según denuncia, haya «ocultado» documentos a la Fiscalía Anticorrupción en relación al caso de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’.

El portavoz del grupo del PSOE, Vicent Torres, afirma que si el equipo de gobierno del PP «no tiene nada que esconder, no se entiende por qué no remitieron la documentación completa» al Ministerio Público. Torres considera que «se deben dar muchas explicaciones, no sólo por la contratación irregular del vídeo, sino también de por qué han ocultado esta documentación».

En la remisión de la documentación de los expedientes a la Fiscalía, efectuado por el Consell el pasado 7 de abril, no figuran documentos que son fundamentales: los presupuestos del vídeo, que son «una prueba de la presunta actuación corrupta denunciada ante la Fiscalía por parte de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción», denuncia el PSOE. El presidente, Vicent Marí, sostiene el grupo socialista en su denuncia, «justificó el precio del contrato con dos presupuestos presuntamente falseados. Uno, el de la empresa adjudicataria, y un segundo, de otra empresa, que fue descartada».

El equipo de gobierno insistió ayer, en respuesta al PSOE, en que las acusaciones son «muy graves» y «falsas», y pide al principal grupo de la oposición que deje de utilizar a la Fiscalía como «arma política». Destaca que el PSOE es el que «manipula» la información al decir que se han ocultado unos documentos, que, según la ley de procedimiento administrativo, no forman parte del expediente administrativo, que es el que se remitió a la Fiscalía, sino del contable. También recuerda que el presidente se ha puesto «a disposición» de la Fiscalía para aclarar «cualquier duda y facilitarle los documentos que considere».