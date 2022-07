Un huerto para trabajar la memoria de los mayores en Ibiza

Sentados en círculo y acompañados de lechugas, berenjenas, judías y tomates, entre otros productos. Así esperaban los usuarios del centro de día de Cas Serres a las 10.30 de la mañana de ayer el inicio del taller práctico en el huerto de la instalación.

El director insular de Bienestar Social, Santiago Marí, la presidenta de la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera (Apaeef), Maribel Juan, y la tesorera de esta asociación, Marina Cardona, participaron en la sesión informativa para presentar el proyecto ‘Horts per compartir’, en la que las personas de la tercera edad pudieron también intervenir. Maribel y Marina lanzaban preguntas a los mayores, con trastornos de memoria, para ayudarles a recordar: «¿Qué tomates tenía usted en su huerto?», ¿Quién explica cómo se hace una ensalada?, o «¿Cómo eran las sandías antes?».

Esta es una iniciativa que «ayuda a la gente mayor a volver a sus orígenes y a trabajar la memoria, las sensaciones, el olfato y los sabores», aseguró contento Marí.

‘Horts per compartir’ se presenta como un «proyecto de instalación, asesoramiento agroecológico y aportación del material necesario para llevar a cabo pequeños huertos como herramienta terapéutica para los usuarios y residentes de diferentes centros sociosanitarios y centros de día de Ibiza, con la colaboración de su personal técnico», informaron desde el Consell Insular en un comunicado.

«Es una actividad que está súper bien porque están entretenidos, aprenden cosas y luego pueden llegar a comer lo que producen aquí», indicó el director insular, minutos antes de salir a la terraza para ayudar a los usuarios a sembrar lechugas y judías en las jardineras y también sobre mesas adaptadas para personas con movilidad reducida.

En ese momento, los mayores estaban encantados. «Hay que ensuciarse las manos», «No son las primeras lechugas que siembro» o «Es que yo he nacido en el huerto», comentaban entre ellos riendo. Una de las usuarias del centro, Pepa, de 82 años y malagueña de nacimiento, señaló hacia donde estaban trabajando: «Mira qué bien me ha quedado». «Todos los vecinos venían a buscar a mi huerto los productos porque en los suyos no había nada», recordó Pepa.

Con esta iniciativa, las personas mayores pueden «interactuar con las variedades locales» de hortalizas e, incluso, «aprender cómo sembraban antes». «Que ellos nos enseñen a nosotros», resaltó Maribel Juan. «En el centro ya llevábamos años con los huertos, siempre hemos plantado y siempre ha tenido muy buena respuesta», recalcó la psicóloga y coordinadora del centro de día de Cas Serres, independiente al Hospital Público Residencia Asistida, Margarita Ferrer. «A partir del covid, se implantó también en el otro espacio, en la residencia», añadió.

A través de Apaeef y de la Asociación de Payeses de Sant Josep, «se inició este proyecto para hacer actividades dentro de los centros sociosanitarios. Este es el primer proyecto piloto y ya se han recaudado 1.000 euros gracias a este crowdfunding a través de las donaciones particulares», explicó Maribel Juan, muy agradecida con las aportaciones. Con el dinero pudieron hacer una parte de las instalaciones del huerto, ya que, por otra parte, el Consell financió unas jardineras. «El crowdfunding se hizo a través de Ma. Laboratorio de Transformación Sostenible», añadió también muy agradecida Marina Cardona, porque gracias a todas estas personas, el proyecto «a día de hoy es real».

«Esta primera fase del proyecto está autofinanciada por la cooperativa b.Splash, con sede en la isla, que se ha ofrecido a ayudar en la divulgación y la recaudación de donaciones de particulares mediante el método de micromecenazgo. Una vez instaurado el proyecto, se autofinanciará a través de la Apaeef con la colaboración de la cooperativa», comunicaron desde el Consell.

«La idea es llevar la iniciativa a otros centros y seguimos buscando fondos para ir ampliando el proyecto», avanzó la presidenta de Apaeef, quien calificó este proyecto como «ambicioso».

Esta asociación dotará al centro de dos jardineras de madera, con diferentes medidas por «valoración ergonómica» y adaptación a los diferentes usuarios con movilidad reducida: una para completar las cuatro mesas de cultivo de huerta y otra para sembrar plantas aromáticas y permanentes.

También aportará planteles para huertos divididos en primavera/verano e invierno/otoño; dos asesoramientos de «agroecología» anuales presenciales por parte de un miembro de la asociación y asesoramiento telefónico para garantizar su continuidad, además de una regla de medidas de cultivo, detallaron desde el Consell.

El centro tendrá que aportar material de horticultura como guantes y regaderas y abono orgánico y fitosanitario apto para la agricultura ecológica.

Como hay diferentes usuarios que asisten cada día a los centros de día o están internados en residencias, «la agricultura en pequeño formato, doméstico y familiar, es una herramienta terapéutica, para favorecer tanto la estimulación física como psicoemocional de los usuarios beneficiarios de este proyecto», siguieron explicando desde la institución.

El proyecto de ‘Horts per compartir’ surgió a iniciativa del Hospital Residencia de Cas Serres durante el covid y los terapeutas han alabado durante este tiempo la utilidad de este proyecto. «Es una herramienta muy buena para nuestro trabajo diario con los mayores», señalaron.