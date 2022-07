La piscina del Ushuaïa Ibiza, un escenario de ocio y el despacho de una UD Las Palmas que siempre está atenta al mercado, aunque vayan en bañador. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez ofreció todos los detalles de la 'operación asuntos propios' para fichar a Cesc Fàbregas. Todo se gestó la semana del 27 de junio y en la que Deivid, que trabaja para la Fundación de la UD, gozó de un rol estelar. "No fuimos a buscarlo, ni Cesc a nosotros. Solo tengo que recordar las pasadas vacaciones en Ibiza [en relación a la foto que subió Viera en su cuenta de red social junto a Leo Messi, que veraneó en Ibiza junto al propio Cesc y Luis Suárez]. Deivid es el que le convence, allí estaban Messi y Viera (...) Al final, esto empieza a hablarse y Deivid se lo comenta al míster [Xavi García Pimienta]. El entrenador viaja de Formentera a Ibiza para charlar directamente con Cesc. Entonces, ya interviene Luis Helguera. El director deportivo le hace una exposición y le describe los puntos fundamentales del proyecto", relata.

Incluso se lo llegó a mostrar dónde viviría en Gran Canaria. "Se le informó del lugar en el que podría vivir. Pero es más, la cosa avanzó tanto, que nos dijimos: 'Solo faltaba una reunión del presidente con Cesc'. Entonces, hablé con él varias veces por teléfono. Nos vimos en Barcelona [el pasado domingo en el viaje de los asuntos propios] y fue una experiencia el tenerlo cerca, algo increíble", llegó a valor el principal mandatario de la UD, que ha cerrado operaciones con futbolistas como Prince Boateng, Juan Carlos Valerón, Jesé Rodríguez o de forma más reciente, Vitolo, Viera o Rubén Castro.

¿Pero qué falló? La segunda propuesta con la que cuenta Cesc Fàbregas resultó la ganadora. "Yo fui claro desde el primer momento; fue un auténtico lujo estar tres semanas negociando con Cesc. Estaba todo tan avanzado, que me desplacé a Barcelona personalmente. Deportivamente no había una opción mejor, Cesc tenía ofertas de Primera de España y de fuera del país. Le gustaba la UD Las Palmas, solo teníamos un hándicap que en Italia le daban el doble de dinero. Le ofrecía una garantía, una vez dejado el fútbol, de poder dedicarse a otros menesteres profesionales. Seguir ligado al proyecto empresarial, ahí nos ganaban claramente. Pero yo quería fichar a un jugador, en lo otro no podía ayudarle".

El palmarés de Cesc Fàbregas resulta abrumador. El encaje salarial de la operación siempre resultó un grave inconveniente. El pasado martes, Ramírez cifró en un 40% las opciones del éxito de fichar a Cesc. Ha quedado en un 0%. Una aventura, que agitó la campaña de abonos, y destapa la nueva función de Deivid, más allá de su labor en la Fundación UD junto a Paquito Ortiz. En esa piscina, se fraguó un fichaje imposible, de un genio que pudo levantar el partenón de Siete Palmas. De Cesc, por su propia boca, no se sabe nada. En breve, se conocerá su nuevo destino profesional, tras rescindir con el Mónaco el pasado mayo.