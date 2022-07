El PSOE de Ibiza denuncia en la Fiscalía la «omisión» de documentos de ‘La vida Islados’

El grupo del PSOE del Consell de Ibiza ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que denuncia que, en la documentación que la institución le trasladó sobre el caso de la contratación de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’, se «omitieron deliberadamente» los presupuestos de Fuera de Escena Ibiza SL y Republicana de Cine CB.

La denuncia sostiene que el presidente, Vicent Marí, no envió estos documentos «con la intención de ocultar estas pruebas al Ministerio Fiscal», que, destaca, «consisten en presupuestos falseados y elaborados con connivencia entre las dos empresas beneficiarias [del contrato] de acuerdo con las instrucciones de Presidencia del Consell para simular que la adjudicación a Fuera de Escena Ibiza SL se hizo según precios de mercado». También lo atribuye al uso como «argumento técnico y jurídico para sustentar el decreto del presidente para levantar la nota de suspensión formulada por la Intervención en relación con este expediente».

El grupo del PSOE recuerda que el presupuesto contratado a Fuera de Escena Ibiza SL ascendió a casi 250.000 euros. Este es el que recibió «la objeción suspensiva» de la entonces viceinterventora, que se levantó con un contrainforme de una letrada de la institución.

Aparte, Republicana de Cine CB presentó en el Consell un presupuesto de 437.653 euros, que fue descartado y que se utiliza en un informe de la institución para «acreditar» que el presupuesto de Fuera de Escena Ibiza «se ajusta al precio de mercado, siendo incluso inferior a él», recuerda el PSOE.

Acto seguido, el grupo socialista indica que en el presupuesto de Republicana de Cine no figura la fecha, por lo que no se puede acreditar que se solicitara antes de la adjudicación del contrato. «Tampoco aparecen los datos fiscales de la empresa, pero en los informes del Consell se señala que se trata de una comunidad de bienes, no una persona física o jurídica con capacidad para contratar con la Administración pública». Además, en este presupuesto figura como miembro del equipo técnico que ofrece el trabajo el apoderado de la empresa Fuera de Escena Ibiza SL.

El PSOE explica, en su denuncia a la Fiscalía, que el Consell adjudicó por la vía de emergencia verbalmente, durante el estado de alarma por la pandemia, el contrato a Fuera de Escena Ibiza SL, pero lo ejecutó Republicana de Cine CB, «productora supuestamente descartada, tal y como se puede comprobar leyendo diversas publicaciones en redes sociales y en el blog de uno de sus miembros».

El equipo de gobierno del Consell responde que es «absolutamente falso» que se haya «manipulado o modificado» el expediente administrativo de la contratación de la campaña enviado a la Fiscalía. «Es una acusación muy grave, sin ninguna prueba y que demuestra muy mala fe», subraya un portavoz del Consell.

«Falta de conocimiento» del PSOE

Así, el Consell explica que hay que distinguir entre la documentación administrativa y la contable, y recuerda que el artículo 70.4 de la ley de procedimientos administrativos «deja claro que no forman parte del expediente administrativo la documentación contenida en aplicaciones, ficheros o bases de datos informáticas». «En este caso, los presupuestos son documentos que no forman parte del expediente administrativo sino del contable que está disponible en la base de datos contable del Consell», apunta el portavoz, que expresa su «sorpresa» por «la falta de conocimiento de la administración, la mala fe, o ambas cosas», del PSOE.

La Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre este caso y el PSOE, recalca el portavoz, «sólo busca titulares, aunque sea mintiendo, para desgastar al equipo de gobierno en un caso en el que se han dado todas las explicaciones». Insiste en que Fuera de Escena Ibiza presentó un presupuesto y, «más adelante», se solicitó otro «comparativo» (a Republicana de Cine), porque, a instancias de Intervención, «se pidió que se acreditase el precio de mercado».