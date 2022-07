La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, aseguró ayer que los días «estresantes» en Urgencias «se viven desde tiempos inmemoriales», y defendió que desde el Govern se han «adecuado» estos servicios a las necesidades.

«Pasa siempre y con todos los gobiernos, con unos más que con otros», señaló Gómez durante una comparecencia en el Parlament, a petición del PP, para tratar la situación del Servei de Salut de Balears.

«He trabajado en Urgencias y sé que hay días en los cuales puedes trabajar bien y tranquilamente, y hay días que es imposible y hay que hacerlo todo a la vez. Estos días son muy estresantes y se viven desde tiempos inmemoriales», destacó Gómez.

Con todo, admitió que hay una cuestión que le «preocupa» y que no está resuelta, que son las condiciones de privacidad e intimidad de los servicios de Urgencias. «Creo que lo hemos de trabajar mucho», añadió.

En este punto, reconoció el incremento de actividad en Urgencias que sufrió hace dos semanas el Hospital Universitario Son Espases, sobre el cual aseguró que la situación ha cambiado esta semana. Así, reclamó «no generalizar» la situación de Urgencias y no decir «que siempre es un desastre».

Líneas de actuación de salud

En su intervención, Gómez señaló que, en estos momentos, el aumento de la actividad en el Servei de Salut se debe, entre otras cuestiones, al incremento de demanda derivada del aumento de población flotante; al derecho al descanso y vacaciones de los profesionales sanitarios, y al incremento de los casos de coronavirus.

Para hacer frente a esta situación, explicó que el Servei de Salut ha trabajado con tres líneas: modificación de circuitos para filtrar y ordenar la demanda; contratación de más profesionales (1.500 entre mayo y septiembre), e inversión en actividad extraordinaria.

Sobre las acciones para acelerar la actividad y acortar el tiempo de espera, Gómez recordó que hace ahora dos meses se puso en marcha un plan de choque con una inversión de 45 millones de euros, de los que 18 millones van dirigidos a remunerar la actividad extraordinaria hospitalaria y 27 millones son para actividad concertada.

Asimismo, se refirió al acuerdo al que se ha llegado con el Sindicato Médico de Balears para reconocer el esfuerzo de los sanitarios e incentivar la actividad extraordinaria en Atención Primaria. En este sentido, consideró «sorprendente» que se alcanzase un acuerdo y la siguiente semana enviasen un documento con propuestas, aunque indicó que «las reivindicaciones sindicales son legítimas».

«Sabemos que necesitamos más profesionales, mejorar las listas de espera y la accesibilidad, pero la diferencia entre la izquierda y la derecha es que nosotros no miramos hacia otro lado, no cerramos los centros de salud y no dejamos de cumplir los compromisos», remarcó.

De acuerdo con la consellera, gracias a las iniciativas citadas, en dos meses se ha producido una reducción en seis días para una consulta (hasta situarse en 52 días) y una reducción de 23 días para una intervención quirúrgica (hasta situarse en 110). Por su parte, las consultas en Atención Primaria cuentan con una demora media de seis días.

La carta de Atención Primaria

Durante las intervenciones de los grupos parlamentarios, tanto el grupo popular como Ciudadanos hicieron referencia a la carta presentada la semana pasada por más de 400 profesionales de Atención Primaria para denunciar la situación de los servicios.

«Tenemos una Atención Primaria unida como nunca para hacerle llegar una carta con la que cualquier gestor estaría avergonzado», censuró la diputada del PP Isabel Borrás, quien afirmó que «las urgencias están colapsadas; las listas de espera, disparadas, y el covid nos ha vuelto a coger desprevenidos».

Ante estas críticas, Gómez lamentó que «el PP tiene la necesidad de desprestigiar la sanidad pública». «Tenemos listas de espera, tenemos dificultades en algunos ámbitos y en algunas semanas, pero la voluntad está clara» por parte del Govern, expresó.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Juanma Gómez, también incidió en las «carencias reiteradas» en el Servei de Salut que denuncian los profesionales.

El diputado de GxF-PSIB-EU, Antonio Jesús Sanz, valoró las inversiones en infraestructuras por parte del Govern, como la zona de hemodiálisis o la nueva base del 061 en Formentera.