La Plataforma Unión por la Igualdad de los Servicios Públicos (Unisep) se concentrará la mañana del jueves a las 11.30 horas frente a la Casa del Mar para exigir el aumento de la indemnización por residencia que perciben los funcionarios que trabajan en Baleares en compensación del mayor coste de vida que supone la insularidad.

La organización -en la que se integran los sindicatos Simebal, Satse, Jupol, Csif, Usae, Anpe y Jucil-, invita a participar en la protesta a «todos los ciudadanos que se vean afectados por la falta de profesionales públicos y consideren necesario tomar medidas cuanto antes para solucionarlo».

Unisep pide revisar el plus de Residencia porque, defiende, «se trata de un complemento ideado precisamente para aplicar en territorios donde la cobertura de plazas presenta mayor problema», y recuerda que en Baleares «la necesidad de atraer profesionales salta a la vista». Además, considera que Ibiza es la isla con «mayores dificultades de cobertura», y apunta que «la experiencia demuestra que en aquellos territorios en los que este complemento se aplica en su justa medida, las coberturas de servicios no sufren el deterioro que sufrimos en nuestras islas».

Ante esta problemática, la asociación no entiende que, «en un contexto de falta generalizada de profesionales, no se haga uso de una herramienta ya existente que nos permita competir en igualdad con otros territorios a la hora de atraer a estos profesionales».

Desde la plataforma lamentan que, «tras más de un año de movilizaciones y reuniones con las formaciones políticas y administraciones, trasladando la problemática incluso al Congreso de los Diputados, la respuesta por parte de las administraciones ha sido nula», y denuncian que «el problema sigue creciendo sin que por el momento se hayan planteado soluciones serias, siendo el ciudadano quien realmente padece las consecuencias de esta falta de profesionales». Asimismo, inciden en que «la denuncia pública de este tipo de circunstancias viene siendo la tónica habitual, y tampoco a la sociedad civil se la ha escuchado».

«Ser noticia a nivel nacional porque un profesor se ve obligado en vivir en su coche para poder trabajar en Ibiza no se corresponde con la imagen de excelencia que de nuestras islas se vende», enfatizan, y valoran que «de haber tomado medidas a tiempo, no habríamos visto como los ciudadanos se ven obligados a denunciar públicamente circunstancias como la inseguridad debido a la falta de policías y guardias civiles», «o en la necesidad de recoger firmas para denunciar la falta de profesionales sanitarios que afecta gravemente a la atención sanitaria que nuestros ciudadanos merecen y no reciben».