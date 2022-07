El Ayuntamiento de Santa Eulària anunció ayer la apertura de la convocatoria para optar a las ayudas para la compra de la primera vivienda del Ayuntamiento, con «subvenciones de 3.000 euros para ayudar a afrontar algunos de los gastos que se generan».

El Consistorio explica en una nota que se trata de «una medida que se puede solicitar hasta el día 8 de agosto a través de la web www.santaeulariadesriu.com o en las oficinas de Correos (en la forma que reglamentariamente se establezca)».

El Ayuntamiento facilita más información en el apartado ‘Santa Eulària Ajuda’ de la web municipal o en el teléfono 971 332 800 (extensión 315).

Estas ayudas para la adquisición de la primera vivienda «están dirigidas a personas mayores de 18 años que hayan adquirido una casa en el municipio de Santa Eulària des Riu a partir del 13 de mayo de 2021 (es decir, que no pudieron optar a la anterior convocatoria) y que no sean o no hayan sido titulares de otra casa o piso con anterioridad. Este último requisito podrá ser incumplido en el caso de personas separadas o divorciadas legalmente».

El equipo de gobierno recuerda que la vivienda vinculada a las ayudas «tiene que tener un tamaño máximo de 110 metros cuadrados, si bien para las familias numerosas esta cifra asciende hasta los 140 metros cuadrados». Otra limitación es que el precio de adquisición de la vivienda (excluidos gastos o tributos inherentes a la compra) no supere los 400.000 euros.

Otro requisito está relacionado con «la limitación de ingresos máximos, de manera que la ayuda de 3.000 euros para reducir el préstamo hipotecario beneficie realmente a quienes más pueda necesitarlo».

En total, Santa Eulària ha reservado para estas ayudas una partida de 45.000 euros. «Para presentar las solicitudes, se debe hacer por el enlace del registro de entrada digital que hay en la web o reservando cita previa (también a través de la página municipal) para acudir de forma presencial a los registros municipales de las oficinas de Santa Eulària, es Puig d’en Valls o Jesús».