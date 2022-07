El Consell rescindirá ahora el contrato de las obras del centro para las personas sin techo en Ibiza

El Consell de Ibiza ha dicho basta y, después de acumular casi un año y medio de retraso, ha decidido rescindir el contrato con la constructora, la UTE Washington Internacinal-Transmetal Transformados Metálicos, por las obras del centro de baja exigencia provisional de sa Joveria, junto al Recinto Ferial. El presidente del Consell, Vicent Marí, explica que se ha iniciado la resolución del contrato porque la UTE adjudicataria «no ha cumplido» con los plazos previstos.

Marí puntualiza, en todo caso, que el edificio con capacidad para albergar a hasta 56 personas sin techo está «hecho». «Sólo quedan algunos detalles por rematar», agrega. Al ser preguntado sobre, si ya está prácticamente terminado el edificio, por qué no lo acaba ya el contratista, el presidente responde que este «ha incumplido». «Hemos seguido todo el procedimiento administrativo y hemos llegado a un punto en el que no podíamos continuar. Hemos actuado. Hemos otorgado las prórrogas que correspondían porque sabíamos de los dificultades que ha habido en transporte y para la obtención de materiales. También ha habido una pandemia de por medio. Ha sido muy complicada esta cuestión», señala.

Así, el presidente indica que la institución «ha ayudado» a la constructora, pero a su vez ha sido «extremadamente contundente», en referencia a las sanciones que le ha impuesto por el retraso en la ejecución de las obras. En concreto, 165.000 euros, con la posibilidad de no devolverle además la fianza de 50.000 euros.

Trabajos aún pendientes

Para la finalización de los trabajos pendientes, «cuestiones de detalle», no será necesario convocar un nuevo concurso público, según el presidente, que destaca también que la tramitación de la resolución del contrato se hará en «tiempo récord». Hace unos días, el conseller insular de Presidencia, Vicent Roig, explicaba a este diario que queda pendiente la puesta en marcha de la maquinaria (aire acondicionado, dispositivos de alarma y emergencia, entre otros) y diversas obras en el exterior del edificio, como la aceras, el ajardinamiento y la zona de custodia de mascotas, donde queda pendiente el espacio de almacenaje y el lavadero.

El presidente destaca también que ya se cuenta con el mobiliario y la tramitación de la prestación del servicio, por lo que, una vez que se resuelva el contrato con la UTE y el Consell recupere la posesión del edificio, «se podrá abrir en poco tiempo». «Espero que en breve podamos anunciarlo», dice.

Marí agrega que, en este caso, a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones, «no se acabará el edificio y este estará parado uno o dos años, a la espera de que se contraten todos los servicios». Los muebles ya están en el almacén y la tramitación de la contratación del servicio está terminada. Sólo falta el acto de adjudicación, el cual se hará en el momento en que las obras estén acabadas.

En febrero de este año, cuando las obras del centro provisional de baja exigencia acumulaban casi un año de retraso, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, descartaba la rescisión del contrato con la constructora. «La obras no están abandonadas, siguen su curso», justificaba en respuesta a una pregunta de la oposición en el pleno. «Está previsto que se acaben lo antes posible», afirmaba entonces.

El presidente: «Lamento mucho el retraso, no es un fracaso»

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, apunta que, «como todo en la vida», la administración «a veces hace unas previsiones que no se cumplen». «Lo lamento mucho», recalca Marí, que, no obstante, rechaza que se pueda calificar de «fracaso». «No es un fracaso, es la solución al retraso en la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg, del cual se ha hablado durante muchos años, quizá más de tres legislaturas, y ni siquiera se ha iniciado», justifica.

Precisamente, ante el retraso que acumulaba la tramitación del proyecto para la construcción de un centro de baja exigencia para personas sin techo en la zona del polígono de es Gorg, en la ciudad de Ibiza, el Consell de Alcaldes aprobó, a propuesta de la institución insular, en abril de 2020, la construcción de una instalación modular provisional junto al aparcamiento del Recinto Ferial, con un coste de 1,5 millones.

El Consell se comprometió a financiar íntegramente estas obras. En septiembre de ese año, el Consell adjudicó a la UTE Washington - Transmetal tanto la redacción del proyecto como la construcción del centro con un coste de 1,1 millones de euros. En enero de 2021, la adjudicataria debía presentar el proyecto, con la previsión, además, de que las obras estuvieran acabadas a finales de marzo, pero todo se torció.

El Consell impuso la primera sanción a la UTE adjudicataria por la demora en la presentación del proyecto, que fue aprobado por el Consell Executiu en febrero del año pasado. En julio del año pasado se inició la tramitación de la segunda sanción por el retraso en la ejecución de las obras, que debían haberse acabado en junio.