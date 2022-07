Los bomberos de Ibiza no tienen refuerzos estivales pese al aumento de incidencias

En la isla de Ibiza no hay bomberos ni infraestructuras suficientes para dar respuesta a todas las incidencias que se producen, sobre todo en verano, cuando prácticamente se duplica la población. Lo dice el jefe del Parque Insular de Bomberos, Miguel Sevilla, que asegura que, a veces, tienen que hacer encaje de bolillos para llegar a todo, ya que, a diferencia de otros servicios, no tienen refuerzo estival. «En verano tenemos muchas más salidas y, aunque en los incendios forestales y agrícolas contamos con el Ibanat, tenemos más cosas, como accidentes. Siempre se ha dicho de reforzar, pero no llega», indica.

La plantilla tiene 61 efectivos y dice que lo apropiado sería que rozara el centenar. Hay cinco turnos y, en cada uno, una media de diez bomberos, «cuando lo suyo sería que hubiera 15 o 16 a diario», matiza. Esto sin contar las vacaciones, descansos y bajas laborales. Además, otros ocho como máximo están localizados como refuerzo, por si fuera necesario recurrir a ellos. «El problema viene cuando los del turno y los del refuerzo están en una incidencia, que es cuando tenemos que llamar al resto y vienen de manera voluntaria», explica Sevilla. «Si hay dos intervenciones es habitual que nos quedemos sin gente», reitera. Además, hay un espacio de tiempo, de unos 40 minutos aproximadamente, en el que el servicio se queda sin cubrir. «Entre los que se han ido a un aviso y el tiempo que tardan en llegar a los que hemos llamado, a lo mejor solo tenemos en el parque al telefonista», lamenta. Un tiempo limitado, ya que en la base siempre tiene que haber, «como mínimo, siete personas». Paralelamente, Sevilla explica que muchos de los efectivos que trabajan actualmente en la isla son de fuera y tarde o temprano se irán. «Ibiza es una zona de transición. Un bombero saca la plaza por procedimiento de concurso-oposición y, en lo que se refiere al concurso, lo que más puntúa son los servicios prestados. Consiguen aquí eso y se van. El problema es que les formamos, invertimos en material y tiempo y luego tienes que volver a empezar con los que llegan nuevos», subraya. Infraestructuras Son ya muchos años hablando del que será el nuevo Parque de Bomberos ubicado en sa Coma y de la creación de dos subestaciones, pero, a día de hoy, no se sabe nada. De hecho, hace una década, en enero de 2012, el GEN-GOB solicitó a las instituciones que se crearan dos subparques en la isla ante «las carencias existentes en cuanto a infraestructuras y prevención de incendios», declaró en aquel entonces su presidente, Joan Carles Palerm. En este sentido, Sevilla insiste en que tener un único parque para una isla de 542 kilómetros es claramente insuficiente. «El nuevo parque de sa Coma está parado y en el que estamos se ha quedado pequeño. Hemos comprado módulos para mejorar en habitaciones, gimnasios... pero no es suficiente», explica. Asimismo, recuerda que para llegar a la otra punta de la isla, por ejemplo a Portinatx, tardan unos 30 minutos. «Una cosa es el número de efectivos que necesitamos para garantizar unas intervenciones óptimas y otra lo que tardamos en llegar. De ahí la importancia de los subparques porque podrían llegar cuatro personas e ir controlando el incendio, por ejemplo», sostiene. A la pregunta de si se le da al servicio la importancia que tiene, el jefe del parque lamenta que no. «A los bomberos se les debería dar más importancia. Cuando ven las columnas de humo es cuando se acuerdan de nosotros», añade. Rescates Los rescates son otro asunto que preocupa a los profesionales del sector. Con la pandemia ha aumentado el número de intervenciones que hacen, sobre todo el Grupo de Rescate Vertical. «Hemos llegado a salir dos o tres veces en un día», lamenta Sevilla. «La gente sale más y lo hace mal equipada. Se meten en zonas complicadas y ponen en peligro su vida y la de los bomberos», añade. El jefe del servicio dice que en un rescate pueden participar hasta una decena de efectivos y asegura que una de las zonas donde más avisos reciben es sa Pedrera. «Como anécdota te cuento que nos ha pasado estar subiendo nosotros con alguien en la camilla y cruzarnos con gente que baja en malas condiciones y tener que llamarles la atención», dice. Ahora trabajan, de la mano de Consell y ayuntamientos, en organizar charlas informativas de prevención y señalizar determinadas rutas para evitar la situación actual. Ayuntamientos y Consell negocian la financiación del servicio El Consell asegura que el convenio que firmará con los ayuntamientos para financiar el servicio de bomberos está prácticamente listo. En enero de 2020, el presidente, Vicent Marí, propuso a los consistorios pactar un sistema de financiación, ya que el servicio lo sufraga el Consell, cuando se trata de una competencia que obligatoriamente han de prestar los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes [todos excepto Sant Joan]. La fórmula que se se propuso fue que el Consell les cobrara el servicio y les devolviera el dinero para que sea destinado a inversiones municipales.