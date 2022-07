Turismo: «Es mi tercer verano en Ibiza. No vine en los años pandémicos porque busco playa y fiesta»

«Es mi tercer año en Ibiza. No vine en los años pandémicos porque lo que busco aquí es calor, playa y fiesta». Lo dice Pablo Gutiérrez, que llegó el lunes desde Barcelona. Él es uno de los miles de turistas que eligen la isla como destino vacacional. «Al no haber fiesta en los dos últimos años, me fui de vacaciones a otro sitio», asegura.

