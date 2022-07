El portavoz del grupo del PSOE en el Consell de Ibiza, Vicent Torres, recuerda al presidente, Vicent Marí, del PP, que «la saturación» que sufre la isla «no es una sensación, sino una realidad».

Torres también critica a través de un comunicado las declaraciones de Vicent Marí en las que atribuye la saturación exclusivamente al intrusismo y a la oferta ilegal: «¿Quién es el responsable de luchar contra esto, no es él?», cuestiona el portavoz del PSOE, que pregunta una vez más «¿dónde están los cuatro inspectores que le traspasó el Govern balear». «¿Por qué no les ha contratado todavía? ¿Y dónde están los famosos detectives? Ni inspectores ni detectives, lo único que tenemos es un Consell que no actúa», con un balance de tres años «que no puede ser más pobre», resalta.

En el debate de política general, que tendrá lugar la próxima semana, el 14 de julio, el grupo PSOE recriminará a Vicent Marí la «negación de la realidad y de los problemas de nuestra isla respecto a la masificación y la saturación», que, según su criterio, el PP «sigue fomentando» con el nuevo reglamento de simplificación administrativa que permite la explotación turística de todas las casas payesas de Ibiza, y votando en el Parlament en contra de la nueva Ley turística.