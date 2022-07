La ministra Maroto garantiza en Ibiza los viajes del Imserso y apuesta por su modernización

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, garantizó ayer en su visita a Ibiza la continuidad del programa de viajes del Imserso y reconoció que «se tiene que adaptar para mejorar la experiencia de los pensionistas y tener en cuenta las necesidades del sector turístico». «No sólo hablaría del precio sino de una modernización del conjunto del programa», dijo.

Así respondió Maroto a la petición de los hoteleros y las patronales de Ibiza sobre la necesidad de que suban los precios de este programa porque, de lo contrario, resulta «inasumible» para los establecimientos de cuatro y cinco estrellas de la isla.

De hecho, la presidenta de la Federación Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo, aseguró ayer, tras la reunión informal que mantuvo junto a otros representantes empresariales de la isla con la ministra, que los hoteleros de Ibiza «se están pensando» su participación en el programa del Imserso si no se revisa al alza los precios. «Si las condiciones no cambian, no compensa», advierte Gordillo, que asegura que la ministra tomó nota y aseguró que «lo entendía y lo estudiaría». «No sé si llegará para este año», agregó Gordillo.

El presidente del Consell, Vicent Marí, también pidió a la ministra que «defienda el programa del Imserso en Ibiza». Marí instó a Maroto a «atender las peticiones del sector turístico y que entienda los años de dificultades que estos están pasando y los beneficios que este programa reporta tanto a los usuarios como, sobre todo, a los trabajadores y empresarios del sector turístico».

En rueda de prensa, Maroto explicó que ha pedido a la ministra de Derechos Sociales, del que depende el programa del Imserso, la creación de una mesa de trabajo para abordar «la modernización» de los viajes de los pensionistas. Destacó que no sólo lo piden los hoteleros. «Es el momento de hacer un enfoque más moderno de un programa exitoso que claramente ha permitido que muchos de nuestros mayores con pocos recursos puedan conocer España. Este valor social merece la pena preservarlo», resaltó Maroto.

Por su parte, la presidenta de los hoteleros pitiusos aprovechó el encuentro con la ministra para comentar la falta de previsión de las obras en el aeropuerto de Ibiza. «Las obras se han de programar y hacer cuando toca, y ha de estar todo listo y preparado para cuando lleguen los turistas y no dar esta imagen», dijo. La ministra le respondió que lo tendría en cuenta.

Gordillo le transmitió la «preocupación» de los hoteleros por «la cuenta de resultados», porque a pesar de que la previsión de las ocupaciones es muy buena, «la brutal subida de precios» puede tener consecuencias, sobre todo «después de dos años de pérdidas». También reclamó que el Gobierno apruebe el plus de insularidad de los funcionarios.