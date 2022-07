Enfado de Vicent Marí por las insinuaciones de la ministra de Turismo

La visita a las obras del Parador tuvo también un momento de rifirrafe político cuando la ministra de Turismo, Reyes Maroto, insinuó que si se produce un nuevo retraso en las obras será responsabilidad del Consell de Ibiza: «Estamos pendientes de que el Consell nos dé unas autorizaciones para realizar unas excavaciones arqueológicas. Espero que esto no supongo un retraso». Una puya que no sentó nada bien al presidente insular, Vicent Marí, que, tras la rueda de prensa, abordó a la ministra y le manifestó su desagrado. Sin alzar la voz y manteniendo las formas, durante el resto de la visita Marí y Reyes Maroto estuvieron enzarzados en una discusión. Finalizado el encuentro, Marí atendió a Diario de Ibiza y expresó su disconformidad con la ministra: «El Consell no es responsable de ningún retraso. Estamos poniendo en valor un tesoro que es historia de Ibiza. Que dejen trabajar a nuestros técnicos, que no les hagan correr. Con todo el retraso acumulado, ya no se trata de ganar unas semanas para acabar esta obra».