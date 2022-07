«Tener a una persona mayor atada da cierta seguridad, pero le quitamos la vida»

Antonio Burgueño es médico en la Comunidad de Madrid y desde hace casi 20 años lleva investigando el tema de las sujeciones en personas mayores. El Programa Desatar intenta ayudar a los centros de todo el país para erradicar las sujeciones en las residencias de mayores, tanto físicas como farmacológicas. Burgueño actualmente cuenta con un equipo de profesionales que ayudan a los centros que solicitan su ayuda a erradicar por completo la sujeción.

¿Cómo surge el Programa Desatar?

Empecé hace 18 años a indagar sobre estos temas. Me llamó la atención los datos en los que se comparaban distintos lugares y España ocupaba el puesto número 1 en el ranking de sujeciones, entonces me inquietó y cuando empecé a plantear un trabajo con centros para ver lo que se les podía proponer para cambiar la dinámica hablé con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Se interesaron por este tema y les pareció que era bueno.

¿Por qué se dan estas sujeciones?

Suelen ser razones de seguridad, no creo que lo usen con mala intención, sino que les toca cuidar a personas sin unos protocolos actualizados y no saben cómo tener seguridad sin llegar a este extremo. Nosotros lo que hacemos es guiarles tanto en adecuaciones físicas, ajustes, promoción de la seguridad física pasiva, prevención de caída... Llegando así a que estén libres de sujeciones. Los aspectos filosóficos entran también en juego: tener a una persona atada da cierta seguridad física, pero también alguien que no se puede mover le quitamos la vida. Llaman a las familias que tienen a sus padres ingresados y les dicen que han sufrido una caída y que para evitarlo es necesario atarlos y las familias lo aceptan. España es un país hiperproteccionista, sin embargo, en otros países no conciben que un familiar le diga a un médico que se sujete a una persona o que lo diga el propio médico. Se trata de una cuestión de mentalidad y hay que aceptar esa cuota de riesgo y hacer adecuaciones para apostar por la seguridad. Por eso digo que estamos en un país hiperprotecionista donde cuesta mucho mentalizar y sensibilizar a las personas.

¿De qué tratamientos podemos hablar para evitar las sujeciones?

Primero debemos cambiar la mentalidad. La seguridad total no existe y además estamos anulando a la persona. Debemos mentalizar de que los mayores se tienen que poder mover. Después debemos tener en cuenta las adecuaciones físicas. Una persona con demencia que quiere ir al baño lo debe hacer de forma segura. Disponer de una luz tenue por las noches puede ayudar a guiar a la persona o si no se puede mover tener la cama a una altura que, si se cae, el daño no sea grave. Debemos mejorar los conocimientos sobre la administración de fármacos. Esos fármacos son los que después producen más riesgo de provocar caídas, de tal manera que entender esas conductas y saber manejarlas sin fármacos es esencial. El 50% de las caídas se debe a fármacos, de tal manera que debemos racionalizarlos. Más de la mitad de las personas que están en una residencia toman una decena de fármacos al día, de los cuales dos o tres son psicofármacos que están relacionados con caídas.

Más de 120 centros están libres de estas sujeciones y el programa está vigente desde hace muchos años, ¿cómo han ido evolucionando las sujeciones en este tiempo?

Desde 2010, cuando ya se acreditaron dos centros sin sujeción con más de cien plazas y nos dieron el Premio Príncipe de Viana, se han sumado centros a los que iba a formar compaginándolo con mi trabajo. Además, más de 60 centros llevan más de cinco años sin usar sujeciones y hay gente que piensa que es una moda, pero no, los centros que han trabajado con nosotros han erradicado las sujeciones para siempre. Durante la pandemia incluso, los centros no han usado sujeciones. Ahora tenemos cerca de 40 centros que están en proceso. Es un movimiento sin retorno, hay una propuesta de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Bienestar Social, se van a perseguir las sujeciones y hay un calendario establecido de que en tres años todos los centros han de estar libres de sujeciones. Si se usa la sujeción será excepcional y se verá cómo se justifica.

¿De cuántas personas estamos hablando con demencia y qué porcentaje hay de sujeciones?

Son estimaciones porque no sabemos en conjunto cuántas personas hay con demencia en el Estado. Las estimaciones hablan de entre 800.000 y un millón de personas con demencia de cualquier tipo. Plazas de residencias se estima que hay 400.000 funcionando, son cerca de 4.000 las que se conocen en España porque no todas lo comunican. Si estimamos esos datos, más del 60% de las personas sufren demencia, unas 240.000 personas viven en residencias, y de ellos el 50% sufren las sujeciones.

¿Y de qué consecuencias hablamos?

Inducimos al inmovilismo todo el día, con lo cual sus movimientos son reducidos, llegando a ser nulos y alcanzan una mortalidad del 50% y se pueden dar episodios de agitación muy graves.

¿En estas sujeciones hablamos también de gente que ha fallecido ahorcada?

Eso son consecuencias mortales y en España, al contrario que en Estados Unidos, no es obligatorio informar de las muertes por sujeción. Dejamos a la persona atada sin control, lo que provoca que, si trata soltarse, no lo contamos, pues creemos que le ha dado un paro cardíaco por otro motivo. El inmovilismo va matando a la persona poco a poco. Nadie comunica las sujeciones y nadie quiere saber nada de ello. Al final acabamos con centros con el 90% de las personas sujetas y necesitamos concienciar a toda la sociedad, en todos los niveles, sobre este tema. Además, los médicos han de romper el círculo vicioso de usar las sujeciones porque se caigan.