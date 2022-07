Una mirada a la Ibiza del 66

El fotógrafo Alain Keralenn presentó ayer una exposición de imágenes de Ibiza, datadas en 1966, en el espacio cultural Sa Nostra Sala de Vila. El autor es un exdiplomático francés que, a los 16 años, captó, a través de la cámara, la vida cotidiana en Dalt Vila y el barrio de sa Penya, sobre todo. En la presentación también participaron el director insular de Cultura, Miquel Costa, y la directora del Archivo de Imagen y Sonido del Consell, Lina Sansano.

Bajo el título ‘Eivissa, imatges recobrades’, las fotografías ofrecen una mirada hacia el pasado de la isla, inspiradas en la corriente fotográfica del ‘realismo poético’, representada por personalidades como Robert Doisneau o Henri Cartier-Bresson. «Escogí este título como una especie de guiño a la obra de Marcel Proust que escribió ‘El tiempo recobrado’», explicó Keralenn. «Espero que, en cierta manera, ese pasado recobrado sea ahora para los ibicencos que puedan venir a visitar la exposición», que estará abierta al público hasta el 27 de julio. El horario de la sala cultural es de lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Además, el autor francés afirmó que esta colección surgió por «el tema del covid»: «Estuvimos mucho tiempo encerrados en casa y era el momento para buscar en los armarios. Entonces, encontré estas fotos, que no estaban perdidas, si no un poco olvidadas». Keralenn aseguró que la «suerte» fue que salieron con calidad y en blanco y negro. «Así se puede ver cómo era la isla en esa época, a su vez cercana y distante. Cercana porque 56 años no es mucho, pero sí es lejana por la forma de vivir», recalcó.

«Es una buena oportunidad para conocer un poco más las estampas del realismo social que representan estas fotografías en la década de los 60», señaló Costa. Sansano agradeció al autor la donación de las imágenes al archivo, porque significan «un fondo importante, sobre todo, por su calidad», por sus años, y porque «vienen a llenar un vacío». «Se muestra una Ibiza donde hay una pacífica convivencia en la calle», indicó Sansano, que constató que «esta es nuestra historia y es lo que se plasma en la exposición».

El «vínculo emocional y nostálgico» de las fotografías antiguas, en las que se puede encontrar a un familiar o amigo, «engancha mucho», concluyó Costa.