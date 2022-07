Entregan las llaves de 19 viviendas sociales de Ibiza

La nueva promoción de VPO de Ibiza ya es una realidad. Esta tarde se han entregado las 19 llaves a los huéspedes que residirán en las viviendas en régimen de alquiler social.

En una presentación, a la que han acudido los vecinos del bloque y sus familiares, el primer edil de la ciudad, Rafa Ruiz, ha dicho que se trata de “uno de los días más importantes que ha vivido como alcalde”. En este sentido, ha matizado que, detrás de este edificio (en la calle Xarc, 15) “hay mucho trabajo de muchas personas durante muchos años”.

Ruiz ha reiterado que el acceso a la vivienda “es un derecho y no lujo, como algunos piensan” y ha cargado contra aquellos equipos de gobierno de la isla que no ceden solares al Govern para construir viviendas sociales. “Es un fracaso colectivo el problema que tenemos. Ceder solares no debe de ser la excepción, sino la norma”, ha subrayado.

En su discurso, ha lamentado los precios desorbitados de alquiler que hay en la isla y ha señalado que, esta promoción, se encuentra “en frente de un bloque en el que el piso más barato cuesta medio millón de euros”.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Josep Marí Ribas, ha enfatizado en la importancia de que los diferentes gobiernos de las islas trabajen para facilitar una vivienda digna a los ciudadanos. “El Govern empezó una política de vivienda decidida y los ayuntamientos que creían en ello cedieron solares como este, en plena milla de oro”, ha explicado. “Hoy 19 familias tendrán un proyecto de vida”, ha añadido.

En la misma línea ha hablado la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que ha dicho que esto también es fruto de los impuestos que pagan todos los ciudadanos de la isla. “Por eso es justo que los que tienen más, paguen más”, ha indicado.

También ha aprovechado su intervención para recordar que hace siete años, cuando asumió el cargo de presidenta, “no teníamos suelo para hacer viviendas” y ahora se están entregando las llaves de la primera promoción de Ibiza. “El ayuntamiento que más solares ha cedido de todo Baleares ha sido el de Ibiza”, ha reiterado.

Este año, el IBAVI entregará un total de 86 viviendas en la Pitiusa mayor. Todas serán en régimen de alquiler de por vida, no por 30 años como hasta ahora.