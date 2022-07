El Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha convocado a todos sus colegiados a una concentración de protesta, que tendrá lugar el día 12 de julio, a las 12 horas, ante las sedes de la Delegación de Gobierno en Palma, Ibiza y Maó, para exigir al Ministerio de Justicia «el trato digno que merecen los abogados del turno de oficio, a quienes se deben las cantidades correspondientes a los meses de mayo y junio y la mayor parte de marzo y abril»

Tal y como explicaron ayer el decano y la presidenta de la Comisión del Turno de Oficio del Icaib, Martín Aleñar Feliu y Carmen López González, la medida se ha acordado para exigir al Ministerio de Justicia el cumplimiento de una serie de cuestiones que se consideran irrenunciables, como el abono «urgente» de las cantidades adeudadas a los letrados, el cumplimiento del compromiso de pago mensual puntual de los asuntos del Turno de Oficio, o el pago inmediato al que se comprometió el Gobierno – y previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado- de las actuaciones letradas llevadas a cabo por designación judicial en el ámbito penal, en los casos en los que, con posterioridad a esta actuación, el defendido no obtenga el beneficio de la justicia gratuita por no haber aportado la documentación exigida.

En este sentido, la abogacía rechaza frontalmente que el Ministerio de Justicia vincule ahora dicho pago, a través de una instrucción «dictada unilateralmente y no prevista en la ley», a la existencia previa de un procedimiento de jura de cuentas incoado por el letrado. Una instrucción que la abogacía califica de «invento» porque es «cargar sobre los abogados y las abogadas un poder reclamatorio del que solo dispone la Administración del Estado».

«Es como si a un médico, que tiene la obligación de asistir una urgencia, incluso en el caso de que el paciente no disponga de tarjeta o cobertura sanitaria, no se le pagara una parte de su sueldo mensual porque ese paciente no ha abonado la atención sanitaria recibida», señaló López.

Por último, la abogacía reclama la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de modo que se prevean el incremento y la actualización de los baremos de pago a la abogacía del turno de oficio y el establecimiento de un sistema que garantice su pago puntual.

Tanto Martín Aleñar como Carmen López afirmaron que el nuevo bloqueo de estos pagos es una muestra de «desconsideración» hacia la labor de unos profesionales sobre los que, recordaron, descansa la «defensa eficaz» de los derechos de las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. De hecho, y tal y como dieron a conocer en rueda de prensa, los más de 700 profesionales de la abogacía adscritos al Turno de Oficio en Balears atendieron en 2021 más de 48.400 asuntos de justicia gratuita, lo que supone un aumento del 27,9 % con respecto a 2020 (este aumento es superior a la media nacional, que fue del 20,2%).