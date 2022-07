Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, piloto oficial de Ducati y campeón del Gran Premio de Assen de Moto GP a finales de junio, se vio involucrado ayer en Ibiza en un accidente de tráfico en las inmediaciones de la discoteca DC-10 pasadas las 3 de la mañana.

El joven, de 25 años, pasó de largo por la rotonda de ses Salines y acabó con su vehículo en la cuneta. Al lugar de los hechos se trasladaron la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil, quienes le realizaron la prueba de alcoholemia al piloto, que dio como resultado una tasa de 0,87 mg/l, más de tres veces la permitida, que es 0,25 (prácticamente igual que en Italia).

Tras salir publicada la noticia Bagnaia decidió publicar en sus redes sociales el siguiente mensaje en inglés, italiano y castellano:

"Ayer por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta por el parón sin carreras de Moto GP. Estábamos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda terminé con las dos ruedas delanteras en la cuneta sin que se viesen implicados otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la Policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido: soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol. Gracias".

Con la tasa de alcohol que arrojó el piloto turinés tras su accidente de tráfico, se enfrenta a la retirada del carnet de conducir. El elevado resultado del control de alcoholemia dado por Bagnaia supone un delito penal, por lo que el piloto se someterá a un juicio rápido y podría estar sin poder conducir de uno a cuatro años.

'Pecco' Bagnaia es cuarto en el Mundial de MotoGP con 106 puntos, a 66 del líder, el francés Fabio Quartararo (Yamaha). Esta temporada ha ganado los grandes premios de España, Italia y Países Bajos.