La Guía Repsol entregó a finales de junio en Ibiza su distintivo 'Soletes de Verano' que reconoce sitios auténticos y asequibles y lugares de referencia para el público local. En total, 276 Soletes a chiringuitos, terrazas y heladerías españoles «de toda la vida, asequibles y con encanto», de los que 34 son de Balears y 18 de las Pitiusas.

De los nuevos Soletes ibicencos, seis están ubicados en el municipio de Sant Josep (Sa Caleta, Racó Verd, Alma Eat is Life, Sa Trinxa, San Francisco y Tropicana Beach), cinco en Vila (El Chiringuito de María, Capuccino Marina Ibiza, Vivi’s Ibiza Gelato, Gelato Ibiza y Los Valencianos; las tres últimas son heladerías), cuatro en Santa Eulària (Atzaró Beach, Brisa de la Mar, Cas Pagès, Pou des Lleó) y uno de Sant Joan (Camí de Balàfia). No aparece ninguno este año de Sant Antoni. Los de la pitiusa del sur son Fandango Formentera y La Mukkeria.

Repasamos algunos de ellos.

Sa Caleta

‘Sa Caleta’, en la playa de Es Bol Nou, aguanta inviernos y veranos desde 1988, con la familia Pujolet al frente y las mismas apuestas gastronómicas de entonces: bullit de peix, caldereta de langosta, Café Caleta -una invención del abuelo Pep, con flambeado de brandy, azúcar, canela y piel de naranja y limón-.

El Chiringuito de María

Para Repsol, es el lugar “donde puedes tomarte un vino bueno con unas gambas pero también unas sardinas con una cerveza”. Cuando habla del chiringuito, Míriam habla sobre todo de la historia de su familia, pero también de amigos, de sobremesas que se alargan y de DJs que se inventan nombres para ellos.

La guía también distingue los "precios razonables" de Pou des Lleó, o el emplazamiento idílico de Es Boldadó.

Alma Eat is life

Chiringuito de cocina ecológica en la playa Port des Torrent regentado por Yago y Paulina. “Paulina era cocinera particular y se ha formado en cocina saludable”, cuenta Yago con orgullo para explicar sus inicios, con un lugar de fast good -buena comida rápida- en Dalt Vila. Después llegó el ‘Eat is life’ del coworking TheHub, más enfocado a los platos diarios de los trabajadores, y por último, ‘ALMA Eat is life’, con una vocación más vacacional sin perder su esencia, que sabe a “berenjena japonesa con alioli de avellanas, a calamar con harina de garbanzo o fruta osmotizada con almíbar de especias”.

Gelato Ibiza

Marlon y Álex Sánchez Rivas, son los hermanos detrás de Gelato Ibiza. Estudiaron en Carpiani con algunos de los mejores maestros heladeros del mundo, que en ‘Gelato’ la leche siempre es fresca y la fruta llega entera al obrador, que la estrella es el de pistacho de Sicilia pero que no hay que irse sin probar el de avellana del Piamonte. Como curiosidad: cuentan con helado de ‘flaò’ y ellos mismos preparan incluso sus helados de crema y palo.

San Francisco

Para Repsol este restaurante en la carretera de Ses Salines es el lugar perfecto para merendar o comer algo de camino al aeropuerto de Ibiza. O para pasar la noche frente a Las Salinas. Tartas caseras y platos tradicionales de la isla en un patio agradable.