El día en el que Sant Antoni (casi) «interfirió» en la política internacional

El pleno de Sant Antoni, esa cámara municipal en la que lo mismo se profundiza en los sentimientos de una langosta que se abordan cuestiones de alta política o se asegura que el amor por la naturaleza se mide en si eres capaz o no de regar un hormiguero. El pasado jueves, incluso este pequeño municipio de 27.000 habitantes estuvo a punto de crear un conflicto diplomático con Argelia… al menos en la imaginación del edil del PSOE-Reinicia Marco Antonio Guerrero. Fue la guinda de uno de los plenos más estrambóticos que se recuerdan en esta localidad ibicenca, preámbulo de lo que se avecina en los próximos 11 meses, lo que queda hasta que se celebren las elecciones municipales.

Todo comenzó con una propuesta de acuerdo del PP, defendida por la edil de Gobernación, Neus Mateo, encaminada a «instar al Gobierno a acercarse diplomáticamente a Argelia» y a que «despliegue más medios en estas islas» para hacer así «frente a la llegada masiva de embarcaciones con inmigrantes». A juicio de la concejala, tras la crisis desatada por el cambio de parecer de España respecto al Sáhara «se ha abierto una ruta permanente» desde el país norteafricano hasta Balears que controlan «las mafias».

Una afirmación intolerable para Guerrero: «El equipo de gobierno habla de traer al pleno asuntos que afecten sólo a las que competencias de este municipio y de repente queremos interferir en la política internacional». Los populares torpedeando los esfuerzos de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, por recuperar los lazos de amistad con Argelia. Pero ya que la edil popular había dado ese paso, el socialista se arremangó: negó que, como aseguró Mateo, las Pitiusas sean las más afectadas por esa supuesta marea de emigrantes: «No lo son, no son las que más pateras han recibido». El 68%, afirmó, van a Mallorca. «El Ayuntamiento no puede constatar lo que no existe. No hay una ruta estable, no hay un [buque de] Baleària que salga de Argelia y traiga emigrantes». Un ferri no, pero pateras...

El misterioso informe del CNI

Guerrero, metido a geopolítico, repasó la actualidad, como el «cese del ministro argelino que congeló las relaciones con España», y aconsejó a Mateo que si desconocía ese aspecto tan trascendental de la reciente política internacional, lo buscara «en Google». Al concejal del PSOE hasta le extrañó que la responsable de Gobernación mentara un misterioso «informe del CNI» sobre el incremento de inmigrantes que, en breve, partirán desde Argelia: «Nosotros no hemos tenido acceso ni conocemos ese informe», exclamó Guerrero, como si el dossier no existiera por el simple hecho de que Albares o la ministra de Defensa, Margarita Robles, aún no se lo hayan mandado por wasap.

Los presentes en el pleno fueron testigos entonces de una clase magistral sobre las relaciones internacionales: «Aunque no sean competencia del Ayuntamiento, no está de más decir que son muy complejas. Más en un mundo como el actual, tan interconectado», apuntó Guerrero, que, en una genuflexión dialéctica ante su líder, Pedro Sánchez, destacó «el éxito de la marca España a nivel cultural y geopolítico» en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. El socialista ilustró entonces a los presentes, especialmente a Mateo, sobre geopolítica: «A ver si se cree que los nuevos posicionamientos de España no corresponden a estrategias conjuntas entre España, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania y la futura gestión de suministros en política de defensa». Lo leyó de un tirón. Wow, que diría el edil de Unidas Podemos, Fernando Gómez.

Un fenómeno «residual»

Porque, a su juicio, «el fenómeno migratorio [que afecta a las Pitiusas] es residual». Que desembarquen en Ibiza y Formentera «200, 300, 400 es residual. No es continuo ni todo el año (…) no es un problema que tengamos actualmente, es un problema de futuro». Bah, poquita cosa. De ahí que tachara la propuesta del PP de «demagógica», hecha «desde la arrogancia del superior», y que preguntara a ese partido «qué propone hacer, ¿poner un muro en el Mediterráneo, una señal de stop en el mar?».

De la geopolítica, Guerrero pasó a la Historia, con mayúsculas: «Tienen [en el PP] muy poca memoria histórica. ¿No recuerdan la época en la que había miseria y hambre en Ibiza y los ibicencos iban a Argelia. ¿Se creen que lo hacían solicitando permisos y papeles legales?». Neus Mateu calificó de «intolerable» comparar la actual migración de subsaharianos con el desplazamiento de ibicencos hacia Argel en el siglo XX.

Y de la Historia moderna, Guerrero dio un salto de más de 2.000 años a la Antigua para resolver uno de los misterios insondables del pasado pitiuso: «Señora Mateu, ¿sabe usted quién fundó Ibiza? Los fenicios. Vinieron en el siglo VIII antes de Cristo, así que esa ruta está bastante inventada. No podemos poner fronteras al mar». Dijo al respecto estar «contento de haber estudiado Literatura e Historia, que algo de perspectiva política y social te queda».

El alcalde, Marcos Serra, no vio muy claro eso de «mezclar fenicios con Argentina y Ucrania y las guerras», y recordó que la propuesta de PSOE-Reinicia de que el Consell pusiera medios para alojar a los emigrantes era inviable porque «no tiene competencias en inmigración; suficiente hace ya».

La moción dio también pie a Joan Torres, el ofendido edil del Pi y primer teniente de alcalde, a volver a tirar de las orejas a sus compañeros de equipo de Gobierno: «Es un año preelectoral y habrá [a partir de ahora] muchas más de estas propuestas relacionadas con el Estado, Europa y la ONU». Para Unidas Podemos, la moción defendida por Mateo no sólo «crea alarmismo»: con ella, «el PP se acerca al discurso de la ultraderecha». Wow.