Supermercados sin plástico, premio júnior del concurso de Ibiza Preservation en memoria de Iris

Un supermercado a granel, un táper y la recogida de plástico les sirvieron a Lou Muntadas y Melisa Croitoru, alumnas de primero de la ESO del liceo francés, para ganar el premio en la categoría júnior de Kilómetros de Plástico por Iris, una iniciativa de Ibiza Preservation, 0 Plásticos y Alnitak. Ayer, ambas pudieron disfrutar del premio, una excursión a bordo el velero ‘Toftevaag’desde el puerto de Sant Antoni. Inma Saranova, de Ibiza Preservation, y Ricardo Sagarminaga, biólogo de Alnitak hicieron entrega del galardón.

«El concurso nace de la memoria de Iris, que era la hija de uno de nuestros fundadores. Era una joven muy comprometida con el medio ambiente y, precisamente por ello, y aprovechando que hay un movimiento de jóvenes como las que me acompañan, hemos decidido iniciar este concurso que va acompañado de Un minuto por tu isla’», subrayó Saranova.

El proyecto de las alumnas premiadas se basa en crear supermercados a granel donde las personas vayan con su táper a comprar. Además, desde el establecimiento se organizaría los fines de semana y festivos una excursión por distintos puntos de Balears para recoger la mayor cantidad de plástico posible. Después, este mismo plástico se reciclaría en otros tápers que se podrían comprar en el mismo supermercado si no se dispone de uno a la hora de hacer la compra.

«Fui a hablar con Melisa y le dije que si iba a hacer un vídeo. Al decirme que no, le pregunté que si nos poníamos juntas a trabajar y eso hicimos. Durante el tiempo en que estuvimos organizándonos, nos surgió una idea que creíamos que era buena y decidimos intentarlo», contó Lou Muntadas. «Hemos partido de una base tan pequeña y hemos llegado tan lejos que todavía no me lo creo. Estoy súper contenta porque con los vídeos que he visto sobre este barco tengo muchas ganas de navegar en él», señaló feliz Muntadas.

La reducción de los residuos en el medio ambiente centra las inquietudes de las dos alumnas. «Es importante porque hay gente que no sabe cómo reutilizar los plásticos. Hay determinados residuos con los que no es posible hacerlo y acaban en el mar, y creo que para que todos los animales marinos sigan presentes en nuestras vidas debemos tener cuidado con lo que hacemos», advirtió Melisa Croitoru.

«Durante el viaje en el velero se va a intentar filtrar microplásticos y también buscaremos artefactos de pesca. En el trayecto estamos con vigías turnándonos para ver qué hay en el mar», explicó ayer el biólogo Ricardo Sagarminaga, que añadió que un 70% de los residuos que hay en el mar corresponden a cordajes y artes de pesca perdidas o abandonadas.

Las alumnas aseguraron que llevan mucho tiempo llevando a cabo acciones de reciclaje. Lou ha reciclado durante toda su vida en contenedores específicos, además de tener un contenedor aparte para aquellos residuos que no pueden ser reutilizados, como las pilas. Por su parte, Melisa en su casa no compra botellas de agua, sino que tiene una fuente. En esa fuente pueden ir llenando botellas de vidrio y así no necestian comprar botellas de agua.

El 9 de julio los ganadores de la categoría principal (tercero, cuarto, FP y bachillerato) embarcarán a bordo del velero. Será una expedición de 11 días en las aguas del Parque Nacional Marítimo Terrestres del Archipiélago de Cabrera.