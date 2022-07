Manifestación contra la Ley de Bienestar Animal en Ibiza: «El único objetivo de esta normativa es que no vayamos a cazar ni a pescar»

Los colectivos de cazadores, criadores de ca eivissenc, pescadores o practicantes de agility para perros han salido esta mañana a la calle en Vila contra las medidas previstas en la futura Ley de Bienestar Animal que, según advierten, supondrían el fin de la caza y pondrían en peligro la continuidad de algunas razas. Además de las restricciones a la actividad cinegética, el texto del anteproyecto de esta ley prohíbe la participación de animales en cabalgatas, belenes y procesiones.

«No se podrá celebrar la bendición de animales el día de Sant Antoni ni las fiestas de Sant Joan con caballos en Menorca», criticó el secretario de la delegación ibicenca de la Federación Balear de Caza en Ibiza, Vicent Torres. La principal preocupación de los cazadores concentrados en s’Alamera esta mañana son las restricciones previstas para la cría de perros, ya que quedará vetada a los particulares y solo podrán ejercerla los profesionales que se den de alta como criadores. «Los cazadores tenemos líneas de perros que hemos ido cruzando durante décadas con los ejemplares buenos», ha recordadoTorres.

Ca eivissenc

De igual manera, la Asociación de Criadores de Ca Eivissenc temen por el futuro de esta raza autóctona si sale adelante el texto elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. «No podremos criar entre nosotros y tendremos que castrarlos», lamenta Dioni Saborido, miembro de la directiva de esta asociación.

No solo los animales para la caza, sino que cualquier perro que salga al exterior o que pueda entrar en contacto con ejemplares del sexo opuesto también deberá ser esterilizado. De igual manera, la venta y exhibición de animales en tiendas también quedaría vetada.

"Estamos ante unas políticas de la era Walt Disney y Bambi, con niños que piensan que los pollos salen de los supermercados"

Un gran número de manifestantes ha acudido a la cita con sus mascotas, como Elsa Planells y su perra Peny. «Ella está castrada, pero vengo aquí porque quiero defender mi derecho a tener mis perros», ha subrayado. Junto a ella, su padre Joan, de la Sociedad de Cazadores de Sant Josep, ha expresado su hartazgo contra la Administración: «Solo quieren prohibir, prohibir, igual que ya lo están haciendo con las reservas marinas, porque no se va a poder ir a pescar a ningún lado».

«Estamos ante unas políticas de la era Walt Disney y Bambi, con niños que piensan que los pollos salen de los supermercados», ha sentenciado el presidente de la delegación ibicenca de la Federación Balear de Caza, Toni Reyes.

Cuidado de los bosques

«Ya cuesta encontrar un relevo generacional, pero, con esta ley, la caza ya no va a ser viable», ha abundado Reyes. «El único objetivo que tienen es hartar a la gente para que no tenga animales y para que no vayamos a cazar ni a pescar», apostillaba Vicent Torres.

"En los cotos, desbrozamos el bosque, abrimos cortafuegos y sembramos grano que beneficia a todos los animales"

Ambos representantes del colectivo han advertido de que, con su actividad, se mantiene cuidada una importante masa forestal, con la consiguiente prevención de incendios. «En los cotos, desbrozamos el bosque y abrimos cortafuegos, sembramos grano que beneficia a todos los animales, no solo a las aves, al igual que mantenemos bebederos y comederos». Igualmente, tanto la delegación de la Federación Balear de Caza como la Sociedad de Cazadores de Sant Josep tienen contratadas a sendas personas que, además de cuidar de los cotos, se encargan de atrapar culebras con trampas.

Otros aspectos del anteproyecto normativo de los que recelan son la obligatoriedad de pasar un curso de tenencia responsable para convivir con una mascota y, sobre todo, «que introduzcan cualidades humanas en los animales, ambulancias o una policía expresamente para ellos». «Creo que hay otras prioridades ahora mismo», ha incidido Reyes.

A las 11 de la mañana, 180 manifestantes han partido hacia la avenida de Santa Eulària. Al frente de la comitiva, destacaba la pancarta con el lema ‘En defensa del mundo rural, la pesca, la agricultura y la ganadería. Exigimos respeto para nuestras tradiciones’. En la rotonda de los podencos, donde se ha confirmado el mismo recuento de participantes a pie, se les ha unido una caravana con nueve tractores y cinco vehículos que arrastraban barcas para la pesca deportiva.

Apoyo de los pescadores

«Aunque a nosotros no nos afecta mucho la Ley de Bienestar Animal, apoyamos con los cazadores y llevamos años colaborando con ellos», ha señalado el presidente de la Federación Balear de Pesca, Lucas Guasch. De hecho, numerosos cazadores también se sumaron a la manifestación a favor de la pesca recreativa que tuvo lugar el pasado 30 de abril.

Entre los manifestantes también se encontraban el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, el conseller de Deportes, Salvador Losa, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, la diputada nacional de Vox Patricia de las Heras, su homólogo del PP Miquel Jerez, y varios concejales de esta formación, como Jacobo Varela, Nieves Bonet, Marilina Ribas o Lourdes Cardona.

La marcha ha finalizado frente a la Dirección insular de la Administración General del Estado, donde Toni Reyes ha leído el manifiesto. «Basta ya de ecologismo de salón, de animalismo de películas de dibujos animados. Basta ya de perseguirnos y de legislar contra nosotros, que somos los primeros ecologistas, los que estamos en el campo y en el mar día a día».