El servicio de limpieza de la ciudad de Ibiza sube un 6% por el sobrecoste de la nueva nave

Seis años después de la adjudicación de la concesión del servicio de limpieza y recogida de basura a Valoriza, la empresa ya cuenta con licencia para la construcción de la nave de operaciones prevista en el contrato. El Ayuntamiento aprobó ayer en el pleno la sexta modificación del contrato debido al «sobrecoste» previsto en las obras de la nueva nave, que, una vez finalizada la concesión, pasará a ser «patrimonio municipal». En concreto, aumenta el precio unitario de limpieza viaria y de playas en 0,16 euros (pasa a 2,78 euros por metro cuadrado), lo que supone un 6% más, según los datos que ha aportado esta mañana en el pleno el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Jordi Salewski.

Inicialmente la nave, en la que se ubicarán las oficinas, los vestuarios, almacén y aparcamiento de vehículos, se iba a construir en una parcela de Ca na Glaudis, pero finalmente se hará en la calle Antoni Planells Ferrer, en el polígono de es Gorg, junto al segundo cinturón de ronda. El estudio geotécnico y topográfico previo a la redacción del proyecto determinó que, en el nuevo terreno, no se pueden llevar a cabo cimentaciones superficiales y se recomendó un micropilotaje, que es lo que «ha aumentado considerable» el coste de la obra, en algo más de 262.000 euros. El presupuesto asciende al final a casi 790.000 euros, casi un 50% más de lo previsto.

«Nos gustaría ser más rápidos, pero estamos contentos en resolver una cosa que se había complicado con el tiempo», ha subrayado el concejal de Medio Ambiente.

De la misma manera, Salewski ha reconocido que le gustaría contar ya con la nueva contrata del servicio de agua, que, en manos de Aqualia, lleva 13 años prorrogada. Ha atribuido a «la dificultad de este tipo de contratos» el largo retraso en la adjudicación del nuevo servicio y ha rehusado comprometerse a que antes de final de año ya esté en marcha la nueva licitación. «No me comprometeré porque los tiempos de la Administración no los marco yo. Si puede ser antes, perfecto, pero hay que ser realistas con los tiempos», ha dicho. La redacción de los pliegos de la contrata se adjudicó en noviembre del año pasado, con la previsión de que este verano ya estuvieran listos.

Por otro lado, el pleno ha aprobado, con el voto a favor de Cs y la abstención del PP, el proyecto de rehabilitación y ampliación del Mercat Vell, sa Peixateria y su entorno, con un coste de casi 3,8 millones.

¿Y los bonos de patrimonio?

El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, ha pedido una vez más infructuosamente el resultado de los bonos de promoción de Patrimonio (3.000 de 22 euros para residentes de las islas que pernoctasen en Vila) que finalizó el pasado 15 de noviembre. Marí Bosó ha recordado que ya solicitó entonces esta información y que, ante la falta de respuesta, la reiteró en febrero con el mismo resultado. «A ver si van a tener problemas para cuadrar 66.000 euros», ha recalcado el portavoz popular, que ha señalado que «la opacidad de la concejalía de Comercio es total». Su responsable, Dessiré Ruiz, ni se inmutó ni ofreció la información que está pendiente desde hace casi ocho meses. «Nos tiene bastante preocupados. Nos da igual que el pufo sea de 3,5 millones como el de Salewski con Aqualia o los de 66.000 euros de los bonos. El dinero público hay que justificarlo», ha destacado Marí Bosó, al tiempo que ha indicado que los viajes a Menorca para promocionar los bonos habrán costado más que estos.

Asimismo, el pleno ha aprobado una moción de Cs para dar más sombra a los parques infantiles y otra del PP para instalar mesas de juego de ajedrez.

En cambio, se ha rechazado la propuesta del PP para suspender la tasa de ocupación de la vía pública y la de basura a los residentes y comerciantes de la avenida de Isidor Macabich por las molestias de las obras. La edil Dessiré Ruiz ha recordado que ya se han consensuado estas medidas con los afectados y la moción del PP queda «obsoleta». Ha reconocido que las obras son «molestas», pero «necesarias para la transformación integral de una de las vías más importantes de la ciudad» y ha destacado que los comerciantes prefirieron «proteger más [la actividad de sus negocios] de cara a Navidad que al verano». El PP ha insistido en que han empezado las obras ahora, pese al perjuicio que ocasiona a la actividad comercial en verano, para que «el equipo de gobierno se haga la foto antes de las elecciones».