Selectividad en Ibiza: Los mejores entre los mejores

Una media de 10 en Bachillerato, de 9.6 en las pruebas de acceso a la universidad (PBAU) y un total de 9.840 de nota de acceso. Estos son los resultados finales de la selectividad de Cristina Guasch Cardona y Sergi Minchiotti Marí, dos alumnos ibicencos. Ambos de Ciencias, ella del Colegio Mestral y él del IES Algarb, han empatado en lo más alto del podio de las pruebas en Balears. Cristina Guasch (5 de febrero de 2004) estudiará Medicina en Estados Unidos, en el Boston College. «Para hacer Medicina en Estados Unidos se necesita cursaré antes otra carrera y haré Neurociencia», avanza Guasch, emocionada por el futuro que le espera.

Cristina se decantó por Estados Unidos para continuar sus estudios porque en el centro privado al que ha asistido le dieron la opción de hacer el programa del Diploma Dual, que da la posibilidad de obtener dos títulos a la vez, tanto el Bachillerato español como el norteamericano. «Elegí ir a Boston porque es una ciudad muy universitaria y la universidad tiene mucho prestigio», afirma la joven de 18 años.

Los miedos de Cristina Guasch a la hora de irse son la distancia, ya que «estar tan lejos impresiona», y el idioma «porque es diferente llevar una vida en inglés que en español». A pesar de eso, afirma que tiene muchas ganas de empezar: «Tengo ganas de participar en organizaciones y clubs, allí todo es diferente y es como más práctico».

Sergi Minchiotti (5 de julio de 2004) estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universitat de Barcelona. «Mi idea era irme a una ciudad grande», confiesa, y al tener familiares y amigos que también han optado por estudiar en la capital catalana, Minchiotti no lo ha dudado y se ha decidido por esta ciudad.

«Siempre me ha llamado la atención el mundo de la investigación y la Física y las Matemáticas siempre me han gustado por separado», asegura Minchiotti, que también tiene ganas de viajar a Barcelona para iniciar sus estudios universitarios.

Tanto Cristina como Sergi coinciden en que segundo de Bachillerato «es un curso súper duro». «No me lo había imaginado así hasta que estuve dentro», reflexiona Guasch al rememorar la etapa que acaba de cerrar. «Hay que ser constante, estudiar y tenerlo todo al día», esa es la clave para poder llevar bien los estudios y además poder disfrutar de tiempo libre.

Minchiotti define el Bachillerato como «una carrera de fondo», en la que «cada día cuenta y donde hay que darlo todo». El joven asegura que en su instituto «no hay mucha presión» y el trato con los profesores es muy cercano. «Somos como una familia», afirma.

Sin embargo, estudiar no les ha quitado a estos dos estudiantes de matrícula tiempo para la diversión. Ambos han seguido con sus aficiones: el piano en el caso de Cristina y el gimnasio en el caso de Sergi. «He tocado el piano, he estado con el proceso de acceso a la universidad que ha sido muy largo, me he sacado el carné de conducir y he seguido quedando con mis amigos», detalla Guasch. «Aparte de estudiar también necesitaba despejarme y tener tiempo para mí», explica.

«Al final, no todo puede ser estudiar y hay que dejar tiempo para desconectar, para quedar con los amigos y hacer algo que te guste, ya sea hacer algún deporte o tocar un instrumento», sigue en esta línea Minchiotti. El joven, entre risas, explica que también le gusta leer, pero que «después de estar todo el día estudiando», no tiene muchas ganas de coger un libro.

Las pruebas de selectividad en Ibiza tuvieron lugar los días 7, 8 y 9 de junio. La organización, en el caso de estos dos brillantes alumnos, ha sido la clave para culminar con éxito este curso. Ambos coinciden en que lo importante es llevar las asignaturas bien durante todo el año y en que las dos semanas previas a la selectividad son de repaso. Repetir conceptos, hacer esquemas y mapas mentales son los métodos que más han utilizado para memorizar el temario.

A la hora de afrontar la selectividad, Guasch asegura que estaba tranquila: «Para mí era un examen más, como si estuviera en clase». En cambio, Minchiotti afirma que ante el primer examen estaba nervioso, pero se calmó al ver que lo resolvía bien.

«No me lo esperaba, fue muy sorprendente». Así recibió Cristina la noticia de que sus calificaciones eran las mejores de Balears, junto con las de otro ibicenco. «Con la nota de Bachillerato y como fueron las cosas bien en selectividad, esperaba una buena nota, pero no tanto como para que fuera la mejor», recalca Sergi.

«Todos nuestros esfuerzos obtuvieron una recompensa», dice Guasch, que cuenta cómo corrió a casa después de recibir una llamada avisándola de que los resultados ya estaban disponibles.

Ambos están deseosos de empezar esta nueva etapa universitaria: «Todos dicen que es la mejor», afirma esperanzada Cristina.

LA FICHA «Cuanto más estudies al principio, menos lo harás al final»

Nombre y apellidos ► Cristina Guasch Cardona. Fecha de nacimiento ► 5 de febrero de 2004. Instituto ► Colegio Mestral de Vila. Qué quiere estudiar y dónde ► «Quiero estudiar Medicina en Estados Unidos. Allí piden estudiar otra carrera antes, así que haré Neurociencia». Hobbies ► Tocar el piano, leer, ver series y quedar con amigos. Le gusta mucho la gente. «Soy muy sociable», afirma. La selectividad ► «No soy una persona que se suela poner nerviosa». Estaba tranquila y para ella era como un examen más. Salió contenta, pero no se esperaba conseguir la mejor nota de Balears. Un consejo ► «Llevar todo al día desde el principio, marcarse un horario y tener claro que cuanto más hayas estudiado durante el año, menos estudiarás las últimas dos semanas».