En el marco de su trabajo de protección marina, la fundación IbizaPreservation ha apostado por una nueva iniciativa de la asociación ibicenca One Planet One Life orientada a minimizar los impactos negativos del sector náutico en el medio ambiente. ‘Dirección Consciente’ es el nombre de esta nueva experiencia formativa para personas y empresas del sector náutico que buscan una orientación clara hacia una navegación responsable y hacia un turismo sostenible.

El curso cuenta con el apoyo del Foro Marino, y del Club Náutico de Ibiza, con el objetivo de que las empresas del sector náutico, así como las marinas de las Pitiusas puedan ofrecer esta formación a sus trabajadores. El objetivo, además, es que los clientes, en su mayoría turistas, tomen conciencia de la importancia de elegir productos y servicios sostenibles. Así, durante las tres horas que dura, los asistentes al curso aprenderán conceptos básicos sobre biodiversidad marina, conocerán el impacto de las actividades náuticas para minimizarlo y tratarán asuntos específicos sobre gestión de residuos y vertidos o pilotaje eficiente, entre otros.

«La forma de gobernar un barco influye en gran medida en la contaminación que emitimos y el gasto económico que requiere. Podemos unir ahorro de emisiones y ahorro monetario en pro de un ecosistema más sano», recuerda desde One Planet One Life, uno de los patrones encargados de los cursos, Diego de la Viña. «Información clara sobre qué hacer y qué no antes de empezar un día a bordo puede ahorrar malas conductas basadas en la ignorancia», dice De la Viña quien, junto a Mirko Abbruzzese, más una bióloga marina y una psicóloga, han desarrollado las unidades didácticas de este curso de Dirección Consciente que ya pueden reservar las empresas náuticas de la isla dirigiéndose a la asociación One Planet One Life escribiendo un email a info@oneplanetonelife.org.

Sector náutico

Desde IbizaPreservation recuerdan que a flota naval es responsable de más del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono antropogénico, y este porcentaje va a más. Durante las últimas tres décadas, la industria naval ha crecido una media anual del 5% según los datos de la Organización Marítima Internacional (OMI). La evolución del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros ha supuesto un aumento de las emisiones contaminantes del sector, algo que contrasta con los tímidos avances conseguidos en la reducción de la contaminación atmosférica en las fuentes terrestres.

En el caso de Ibiza, solo en el presente mes de junio, el puerto ha contado con 23 escalas de cruceros según los datos recogidos por Pimeef a partir de los datos de la Autoridad Portuaria de Balears (APB).

Además, el sector náutico recreativo tiene un peso importantísimo en el mar balear donde este sector supone el 80% de la actividad marítima, un 20% más que en el resto del Estado. Solo en Ibiza, esta temporada Salvamento Marítimo calcula que 400.000 personas se subirán a una de estas embarcaciones, la mayoría de turistas.