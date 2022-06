El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha reclamado a la Conselleria d’Afers Socials que retome el servicio de transporte para los usuarios del Centro de Día de la Residencia de Can Blai, una prestación que corresponde a este departamento y que el Govern dejó de prestar con motivo de la pandemia y que no ha vuelto a retomar hasta el momento, informa el Consistorio en una nota de prensa. La necesidad de medios para trasladarse desde y hasta la referida residencia motivó que algunos usuarios no pudieran retomar sus sesiones motivo por el que el Ayuntamiento decidió asumir dichos traslados hace aproximadamente un año, si bien se trata de una medida temporal. Este jueves se propondrá a todos los grupos municipales que apoyen la petición de que la entidad autonómica recupere este servicio a la mayor brevedad posible.

El Centro de Día de Can Blai es un establecimiento sociosanitario de titularidad de la Conselleria de Asuntos Sociales ubicado a nuestro término municipal el cual desarrolla una remarcable tarea en favor de personas grandes afectadas por determinadas circunstancias que impiden su autonomía. Estos venían recibiendo como prestación un servicio de transporte diario para poder acudir a las sesiones hasta que la pandemia llevó a cerrar el servicio temporalmente en marzo de 2020 como forma de evitar la extensión de los contagios. Aproximadamente año después, en el primer trimestre de 2021, se retomaba el servicio del Centro de Día, pero sin que se dotara del transporte colectivo que hasta aquel momento permitía el desplazamiento de los usuarios la familia de los cuales no tenía medios propios para hacerlo. El Ayuntamiento asegura que en mayo de 2021 se puso en conocimiento de este Consistorio esta situación por parte de diferentes afectados. Desde aquella fecha y hasta ahora, Santa Eulària a través de Servicios Sociales, ha asumido el garantizar el transporte hasta y desde el Centro de Día para estas personas gracias a la contratación de servicios de taxi. Las competencias y las responsabilidades sobre el servicio del Centro de Día de Can Blai son (y han sido ejercidas hasta el inicio de la pandemia sin problemas) del Govern balear. La medida tomada por el Ayuntamiento es una actuación de emergencia por no dejar sin una actividad tan beneficiosa a siete de nuestros vecinos y vecinas, pero en ningún caso es la situación ideal para dar un correcto servicio –los taxis no son vehículos especialmente adaptados para las necesidades de estas personas ni el traslado lo realiza personal especializado. Además, implica un gasto que, a pesar de ser asumible pues supone hasta el momento unos 9.000 euros, supone dejar de contar con determinados recursos económicos que podrían ser dirigidos a otras prestaciones sociales. El 17 de de mayo de 2022, una año después de haber iniciado la prestación de este servicio, el Consistorio remitió un escrito a la Conselleria por el cual se reclamaba una solución por esta situación. De momento no se ha recibido ninguna contestación a este escrito ni el Govern ha retomado la prestación del transporte a los residentes de Can Blai, finaliza la nota.