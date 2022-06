La Policía Local de Sant Josep ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que ironiza y avisa de que "no sale barato" el abandono de un vehículo en mitad de un bosque.

El cuerpo local advierte, además, de las posibles consecuencias que el propietario de este vehículo podría haber causado contra el medio ambiente y enumera uno a uno todos los gastos a los que tendrá que hacer frente: "Os avisamos de que no sale barato dejar un vehículo abandonado para que el resto de la ciudadanía comprobemos su degradación diaria, su paso de la biosfera a la litosfera... ¡En serio!, no es necesario. Un ejemplo es el de esta imagen. 800 euros de denuncia por carecer de seguro, 200 euros por carecer de ITV, gastos de retirada y descontaminación y multa por generar residuos para el disfrute de la ciudadanía... 2.500 euros. Y si se genera un incendio, por qué no, podría ser responsable de los hechos por imprudencia grave. Y podemos seguir sumando porque normas hay para aburrir".

"Pero como lo correcto es ofrecer soluciones en las que todos ganemos, ahí va un tip: retira el vehículo antes que nosotros, gestiona su descontaminación con un gestor de residuos autorizado", añaden en su publicación. "Es gratis y te quitará de problemas. ¡Hazme caso!", concluye la Policía Local de Sant Josep.