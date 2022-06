El delegado sindical de Comisiones Obreras en Correos, Juan Galán, atendió a Diario de Ibiza y mostró su profundo malestar al ver como, desde hace tres meses, se incumple un "servicio que corresponde por ley a los ciudadanos, como es el servicio postal universal": "Desde hace unos tres meses, cualquier ciudadano que viva en una calle sin número, algo que ocurre sobre todo en zonas rurales de la isla, Correos dice que no se le llevará el servicio postal público, alegando a que no tienen bien la dirección, y que por este motivo ya no tendrán correspondencia. Es una orden que viene desde arriba, desde la jefatura. Ellos te van a decir que si vives en una de esas calles, ya no vas a recibir la correspondencia. La ley nos dice que, aunque tengamos una dirección insuficiente, Correos tiene la obligación de llevarte las cartas. O al menos llegar a un acuerdo. Correos, al tratarse de un servicio público, tiene que preocuparse por los ciudadanos", declara.

El delegado sindical es un afectado directo de esta decisión, ya que también vive en una zona rural: "Entendemos que, si algunas viviendas se encuentran en lugares rurales de difícil acceso, Correos llegue a acuerdos con los usuarios para depositar la correspondencia en algún lugar cercano, como puede ser la oficina postal más cercana, en la entrada del camino o el bar del pueblo. Hasta ahí lo entendemos. Lo que nos parece increíble es que se nieguen a prestar un servicio universal público que ampara la ley", afirma. Los cinco municipios de la isla se reunieron el pasado mes de mayo y mostraron su apoyo ante este "incumplimiento de servicio estatal", según el delegado sindical: "En la reunión que tuvimos en mayo con los alcaldes de los cinco municipios de la isla recibimos un gran apoyo por su parte. Si los ayuntamientos nos envían, por ejemplo, una multa, con la negación del servicio postal, estas cartas jamás van a llegar a nuestro conocimiento, y por ende no podremos pagarlas. El alcalde de Sant Joan nos confesó que les devolvían cerca del 90% de las notificaciones que mandaba Correos y que esto se traducía en una gran pérdida de ingresos", destaca. Consell y Ayuntamientos instan a Correos a mantener sus servicios en Ibiza Por este y por otros motivos, el pasado 1 de junio acudieron a la huelga general. La concentración de trabajadores reunió a cerca de 20.000 personas en el Congreso, en Madrid, y en la isla tuvo también una gran acogida, con siete de diez oficinas cerradas durante ese día: "El día de la huelga, el 1 de junio, siete de diez oficinas estuvieron cerradas. Protestamos contra la privatización de Correos. Desde 2018 llevan con el proceso de privatización. Están induciendo a la quiebra técnica de correos. Es el único país de toda Europa que incurre a perdidas", afirma. El servicio postal es algo que afecta a toda la isla: "Todos los municipios se están viendo afectados por el incumplimiento de servicio postal. Vila, al tratarse de una ciudad más grande, está viéndose menos afectada, pero también tiene problemas. Hay otros ejemplos de correspondencia o notificaciones que no llegan: las cartas de la luz, los paquetes que puedas pedir por internet...Si a eso le sumas que va a haber una reducción de horarios en muchas de las oficinas de correos de las islas, que solo abrirán por la mañana, la situación empeora aún más. Esto impide que mucha gente pueda recibir o recoger correspondencia debido a esa reducción de horarios", subraya. Por último, Juan Galán hizo referencia a la falta de personal existente en Correos: " La plantilla actual en Ibiza es de más de un centenar de personas. Sin embargo, hace más de dos años que no se cubren las bajas. Nos falta personal. Se están ofertando puestos de únicamente cuatro horas. Es casi imposible encontrar a gente que quiera venir a trabajar a Ibiza con contratos de cuatro horas", concluye.