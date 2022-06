Los transportistas de Ibiza decidirán en los próximos días si secundan el paro

Los transportistas de las Pitiusas aún no han decidido si secundarán un nuevo paro del transporte de mercancías, aunque todo apunta a que, al igual que pasó en marzo, se mantendrán al margen.

Así lo explicó ayer el presidente de la asociación del sector de la Pimeef, José Raya, que recordó que, aunque ellos no paren, la actividad estará condicionada a lo que suceda en los puertos de la Península y los posibles piquetes. «Ahora está llegando todo bien, pero habrá que ver qué pasa en los próximos días», matizó. De momento, la semana que viene esta previsto que se reúna la Federación Balear del Transporte para tomar una decisión.

Raya reconoce que la situación que viven los autónomos no es, ni de lejos, la de las empresas de transporte, ya que estas últimas «no pueden permitirse parar toda la maquinaria». «Ellos quieren parar, pero si a mi me va bien, mis 50 trabajadores están a gusto y los clientes me pagan, ¿por qué voy a parar», subrayó.

En esta línea, dijo que «alrededor del 80% de los autónomos que hay solo tienen un pagador, por lo que son falsos autónomos», que abaratan los costes del transporte porque no tienen tantos gastos como las empresas. «Un viaje de Barcelona a Ibiza cuesta unos 500 euros, pues ellos lo hacen por 300», añadió.

El presidente de los transportistas habló de que, en Ibiza, trabajan aproximadamente unos 60 autónomos, frente a la decena de empresas dedicadas al gremio que operan en la isla.

Reunión con el Govern

Paralelamente, el sector se reunió ayer con el Govern balear para tratar las ayudas prometidas en marzo, que ascienden a 5,5 millones de euros para todo el archipiélago.

De momento, a partir de hoy, y tras su publicación en el BOIB, el autónomo podrá solicitar las ayudas, que en global ascienden a tres millones de euros, y que parten de la conselleria de Trabajo. Oscilan entre los 800 y los 2.000 euros para cada transportista. El resto, 2,5 millones de euros que aporta la conselleria de Movilidad, aún no se ha publicado, aunque el Ejecutivo confía en que puedan empezar a solicitarse en dos semanas. «Esto amortiguará el golpe que sufrimos por el coste del combustible, aunque no es suficiente», sostuvo Raya, quien recordó que este paquete de ayudas se suma a las del Gobierno central.

En los próximos días hay previstas reuniones con el Ministerio de Transportes para negociar la situación de un sector que, a juicio de Raya, está en una situación «tensa». «En los 28 años que llevo trabajando en ello, nunca lo había visto así», lamentó.

Dejan la pelota en el tejado del Gobierno central

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que organizó en marzo paros, ha anunciado que convocará una consulta el domingo con los transportistas para decidir si retoman las movilizaciones. El paro se reanudará si el Ministerio de Transportes no plasma en un decreto-ley, antes del 30 de junio, las mejoras en el sector, que pasan por mejorar las condiciones laborales y ayudas para el combustible.