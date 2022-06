Tabaco en Ibiza: «No podemos prohibir fumar, pero queremos concienciar»

Son las diez y media de la mañana y los voluntarios de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ibiza acaban de instalar un puesto informativo acerca de la campaña ‘Platges sense fum’ en el paseo de la playa de ses Figueretes. «Estamos aquí para ayudar. Prohibir no podemos prohibir nada, pero al menos queremos intentar concienciar a la población», declaran dos voluntarios de la asociación, Carmen Molina y Aquilí Yern.

Esta campaña de AECC tiene como objetivo recoger el máximo de firmas posibles «para llevarlas al Parlament» y conseguir que las playas sean sin humo -que la gente no fume en la playa ni tire colillas y microplásticos a la arena y al mar-, explican otras dos voluntarias, Rosario Moreno y Margarita Guasch.

«Acabamos de abrir, llevamos poco aquí, unos diez minutos. Hay una hoja llena, llevamos ya unas 50 firmas», afirman felices estas dos voluntarias. No necesitan un número específico de firmas, «pero cuantas más mejor». Pretenden llegar a recoger, aproximadamente, unas 5.000 firmas en toda la campaña.

Ses Figueretes está en ese momento repleta de niños pequeños y turistas, y, aunque la playa sea un espacio público y al aire libre, «lo bueno es que pusieran ceniceros o algo» para recoger las colillas, declara Guasch, a lo que Moreno añade que «los gobiernos tienen que implicarse bastante más».

El problema es el hecho de que existe la figura del fumador pasivo, «si uno está en un sitio en el que todo el mundo fuma y el humo está en el aire, ha fumado tanto o más que los demás», recalcan.

En esta línea, una turista italiana, Patrizia Vestori, lamenta el uso irresponsable de los fumadores de los espacios públicos, porque no tienen en cuenta a la gente de su alrededor e ignoran a los niños, «que fuman de forma pasiva» y perjudica a su salud.

Residentes de Ibiza y turistas, extranjeros y nacionales, que pasean por la playa se acercan curiosos al puesto de los voluntarios, que les informan sobre su petición antitabaco.

«Pienso que la campaña servirá para concienciar, lo importante es que se alce la voz», exclama Margarita Ferrer, muy involucrada en la iniciativa y que firma la petición.

La mayoría de ellos están de acuerdo con la campaña porque respetan el espacio y piensan que beneficiará al ecosistema de la isla. Otros viandantes simplemente ignoran a los voluntarios porque son fumadores.

«No me gusta fumar. La playa no es para eso, es para los niños», declara un turista extranjero, Philip Fisher, mientras rellena el formulario.

Una familia de españoles no lo duda y firma al instante. Se quejan de que, a pesar de «lo bonito que está Ibiza», hay una gran cantidad de suciedad y basura por todas partes. «Esto está asqueroso», se escucha por la calle. «Ojalá sirva para algo. Pienso que está muy bien que la playa esté limpia de cigarrillos», expresa otro visitante de la isla, J. H.

Anabel Rodríguez y Ernesto de Pablos, una pareja de fumadores, también expresan su disgusto con las personas que fuman y dejan los restos de los cigarros sin recoger: «No me gusta ir a la playa y encontrar mierdas que no sean mías. Hay que mirar un poco por el prójimo», indica Rodríguez. «Lo que quieras hacer con tu cuerpo, hazlo, pero no perjudiques al de al lado», concluye.

Papeleras y ceniceros

«Como siempre, acabamos mal los que tenemos conciencia. La cuestión es educar», recalca otra fumadora, Aisha Bonet. Poner papeleras y conos como ceniceros es una de las soluciones que propone, «las papeleras, que son ‘minis’, están a rebosar», dice, y califica a la gente como «cerda». «Hay que globalizarlo a todo, no solamente las colillas», asegura.

Los voluntarios irán de playa en playa y de municipio en municipio para seguir con esta campaña, según explica la vicepresidenta de AECC Ibiza, María del Carmen García: «Queremos conciencia en todos los espacios públicos, sobre todo donde haya niños y juventud, para hacer entender a la gente que el tabaco perjudica, pero los que están al lado también lo están recibiendo».

Uno de los inconvenientes que han notado estos voluntarios es a la hora de acercarse a informar a la gente, ya que se piensa que lo que quieren es pedir dinero: «Hay algunos que bajan la cabeza como diciendo que no quieren saber nada, otros piensan que vamos a pedir una donación o hacerles socios, pero no es eso», aclaran Rosario Moreno y Margarita Guasch. «Hay que concienciar a todos, no solo al ibicenco o al español», concluyen.