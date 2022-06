Bernat Ribas Planells: «La guerra de Cuba solo trajo dolor a la sociedad ibicenca»

«La guerra de Cuba fue un hecho desgraciado, luctuoso, que lo único que trajo a la sociedad rural ibicenca de finales del siglo XIX fue llanto, dolor y miseria». Así piensan los protagonistas y el autor de ‘Tornar a Balansat’, Bernat Ribas Planells (Sant Rafel, 1948), que ayer presentó esta obra en Sa Nostra Sala, en Vila. La ha publicado, como su libro anterior, con el editor ibicenco Miquel Costa, aunque a diferencia de ‘L’emigrant’, en esta ocasión no se ha inspirado en su historia familiar. «Esta vez he querido evitar identificaciones personales así que, entre otras cosas, en lugar de ambientarlo en mi pueblo, Sant Rafel, lo he hecho en Cuba y en Sant Miquel de Balansat, de donde son los dos protagonistas, Pep Tanques y Vicent Balandra», explica Ribas.

‘Tornar a Balansat’ es una novela histórica que combina ficción y hechos reales sobre la guerra de Cuba. Como reconoce este exempleado de banca jubilado, «sobre este conflicto se han escrito toneladas de libros», pero lo que aporta esta obra es una reflexión sobre cómo afectó a la gente del campo ibicenca el conocido como desastre del 98, en el que se perdieron las últimas colonias del imperio español. «Creo que la sociedad rural de la isla tuvo la impresión de que, una vez más, había salido esquilmada y había pagado el pato en vidas humanas y en economía. En mi opinión, la guerra no le aportó ni un solo beneficio. Para Ibiza solo supuso un empobrecimiento y una catástrofe y como tal se vivió», subraya. La novela narra las vivencias de Pep Tanques y Vicent Balandra, dos jóvenes miquelers que van a luchar a Cuba, y también sigue los pasos de sus familias, que se quedan en la isla. De esta forma, ‘Tornar a Balansat’ permite al autor no solo referirse a la guerra de Cuba, sino también «recordar y revivir costumbres de la sociedad rural ibicenca», como ya hizo en ‘L’emigrant’. Y es que Ribas es de la opinión que es más entretenido acercarse a los acontecimientos históricos o a las tradiciones populares a través de novelas que de manuales o ensayos sesudos sobre estas materias. «No soy historiador así que los hechos de guerra que detallo son escasos. Me centro más en las experiencias personales de los protagonistas y de los miembros de las familias Tanques, Balandra y Codolar que permanecen en Ibiza. De esta manera tejo un marco costumbrista», detalla. En las páginas de este libro se habla, entre otras muchas cosas, del «festeig, las matances, las labores del campo, el sistema de herencias o la importancia que tenían las parroquias como centro de la vida social de los pueblos» en la Ibiza preturística. Además, también se toca de refilón «el arranque de la hostelería masiva en la década de los 60 en la isla» a través de Pere Escandell, un hotelero de Sant Miquel que viaja de vacaciones a Cuba. Este personaje aparece en el primer capítulo, ambientado en la actualidad. Ribas explica que comenzó a escribir ‘Tornar a Balansat’ en 2019, año en el que se cumplían cinco siglos de la fundación de la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. Este hecho y que en su novela anterior hablara de emigración e hiciera referencia a Cuba le motivaron a sacar adelante este proyecto. Para documentarse, el autor recurrió a diversas fuentes, entre otras, ejemplares de la época de Diario de Ibiza y la obra ‘Mi mando en Cuba’, del general Weyler. Ribas se ha tomado su tiempo para rematar esta novela histórica, que concluyó el año pasado. El autor de ‘Tornar a Balansat’, que lleva 51 años residiendo en Mallorca, se ha desplazado expresamente a Ibiza para la presentación de esta obra. Según explicó horas antes del evento programado por el Consell de Ibiza, estaba previsto que le acompañaran en el acto Margalida Marí Tur, directora del instituto Balàfia, y Bernat Joan i Marí. El escritor y sociolingüista ibicenco ha sido el encargado de prologar esta novela, de la que resalta, entre otras cosas, que hace «una descripción detallada y minuciosa de las causas de la guerra de Cuba, del entorno histórico, de los enfrentamientos y los errores, sin hacer concesiones a ningún tipo de posicionamiento maniqueo a la hora de explicar todos estos hechos». ‘Tornar a Balansat’ es la tercera obra de Bernat Ribas Planells. La primera, que autoeditó en 2016, es ‘A l’ombra del Beniferri’, «una autobiografía» en la que cuenta sus recuerdos de infancia y juventud en el campo ibicenco, donde vivió durante sus primeros 18 años de vida. Tras la publicación de ‘Tornar a Balansat’, de momento, no tiene nuevos proyectos «en la olla», concluye este apasionado «no de la historia grande, sino de la pequeña, la de nuestra tierra».