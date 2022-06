Serpientes en Ibiza: «El objetivo nunca ha sido erradicarlas los métodos que tenemos»

«Cuando empezamos ya no era un objetivo realista». Víctor Colomar contesta así a la pregunta que se hace la mayoría de la sociedad: ¿cuándo se logrará la erradicación de las culebras? «El objetivo en Ibiza no ha sido nunca eliminar la última culebra con los métodos que tenemos, nuestro objetivo es que la densidad de ejemplares baje lo suficiente como para que vivan lagartijas. A la espera de método». El experto del Cofib explica que en 2016 «no existía la trampa con la que hemos cogido en Ibiza más de 10.000 culebras». E insiste en que, tantos años después, en la lucha contra esta plaga «no existe método, lo tenemos que crear. No tenemos otro ejemplo de isla del mundo que esté haciendo o haya hecho lo mismo con estas especies. Pero todavía quedan lagartijas. Perder la guerra significa abandonar. Seguimos trabajando para no llegar a ese punto. Todavía se pueden hacer muchísimas cosas», concluye con cierto optimismo.

El responsable del Cofib en las Pitiusas no evita ningún tema, pero con respecto al control de la entrada de especies vegetales en la isla, y tras insistir en que es «un técnico, no un experto en leyes», reconoce: « El problema nunca ha sido político. Es legal. No hay absolutamente ningún político en Ibiza, Formentera o Balears que se oponga a (elaborar) una legislación para controlar la entrada de olivos». Como curiosidad, Colomar recuerda que hace dos o tres años, se capturó una culebra que tenía más de veinte años. «No quiere decir que hace veinte años hubiera culebras en la isla, ojo. Puede que naciera en Jaén. Pero también cabe la posibilidad de que naciera en Formentera», reflexiona.