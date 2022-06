En Ibiza y Formentera se han capturado más de 10.000 culebras desde 2014

Desde que se iniciaron las campañas para intentar controlar (sin éxito hasta ahora, como resulta evidente) la entrada de culebras en Ibiza y Formentera, en 2014, se han capturado más de 10.000 ejemplares. Es una cifra desmesurada que, en estos ocho años, arroja una media anual de 1.250 culebras cazadas.

Esta especie invasora, que llegó a las islas en las raíces de olivos importados para decorar jardines particulares, no tiene depredadores naturales y amenaza con acabar con, entre otros animales autóctonos, las lagartijas.

Y la presencia de dos ejemplares apareándose junto al mar en Cala Tarida (ver vídeo en diariodeibiza.es), aumenta la preocupación a los expertos.

Como apunta Víctor Colomar, coordinador del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Balears (Cofib), «si comparamos la situación con un incendio ahora mismo está descontrolado, pero con algunas zonas en las que se perciben ciertas bajadas en la intensidad del fuego».

Las zonas en las que más culebras se están capturando, detalla Colomar, «están en Sant Joan, sobre todo, Cala Llonga y los alrededores de Jesús. Registramos densidades muy altas este año, más que en otros».

Sin embargo, en los puntos de Santa Eulària en los que se detectó el «núcleo inicial más fuerte, se percibe una cierta bajada en las capturas». «No sabemos si es debido al efecto trampa o al efecto biológico de la especie por alguna circunstancia», matiza Colomar.

Culebras en toda la isla

En opinión de este experto, a estas alturas se puede afirmar que en Ibiza «no quedan zonas vírgenes», sin presencia de estos ofidios. Aunque matiza: «Esto no quiere decir que no haya espacios sin culebras, pero en cualquier punto de la isla puede haber por la facilidad que tienen para el transporte».

De hecho, el frente de avance de esta plaga, añade Colomar, «ha llegado a las periferias de Sant Antoni y Vila y el núcleo que quedaba más virgen, sa Serra Grossa y toda la zona de poniente… Con la aparición de este nuevo foco [en relación a la noticia publicada por Diario de Ibiza sobre los dos ejemplares en Cala Tarida], se rompe la virginidad» de esta amplia zona.

Además, el coordinador del Cofib considera «preocupantes» que estas dos culebras fueran detectadas tan cerca del mar, en unas paredes situadas junto a unas casetas varadero.

«En Sant Josep se han visto en los últimos años», recuerda el responsable del Cofib en las Pitiusas, «en el torrente de Cala Molí y en los alrededores», detalla. Y Cala Tarida, aunque en la zona de poniente no era habitual ver culebras, «no es un núcleo desconocido para nosotros, pero sí más reciente». «No sabemos si ha sido una entrada a través de olivos de la península que han generado un núcleo nuevo o un movimiento de culebras dentro de la propia isla, porque parece uno creado por la lógica de la dispersión desde Santa Eulària al resto de la isla».

A pesar de la extensión de esta plaga, con ejemplares detectados en prácticamente toda Ibiza, desde el Cofib destacan que el actual «no es el peor de los escenarios» posibles en la lucha contra las culebras. Las islas llegarían a ese punto «si hubieran entrado más especies de las que existen en la península, y por ahora como mínimo no las hemos detectado. Y cuando no quede ninguna lagartija. Pero el escenario actual es muy malo, no quiero banalizar el tema».

En las Pitiusas se han detectado dos especies: la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) y la de escalera (Rhinechis scalaris).

Colomar informa de que la densidad de culebras en Ibiza y Formentera, «en las zonas ocupadas, es escandalosa». «El primer año, en Formentera se capturaron 312 ejemplares, y ese mismo año se analizaron más culebras que en toda la historia de la especie escalera a nivel nacional». La primera referencia de culebras en Ibiza data de 2013, puntualiza.

No le tienen miedo al hombre

El primer año en Formentera, reitera Colomar, «sabíamos más de esta especie de culebras de este tipo que en el resto de España. Imagínese en Ibiza, con más de 8.000 analizadas... Apesar de todo hay muchas preguntas sin resolver porque es una especie muy difícil de capturar en la península».

Una de las características de estas culebras es que «no rehúye al hombre; si puede aprovechar una densidad elevada de sus presas aunque esté en zona ocupada por humanos, lo hará. No tiene miedo al hombre», resalta Colomar.