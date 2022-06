Gráfico multimedia: estas son las 146 empresas que más facturan en Ibiza y Formentera

Poco tiene que ver el listado de las principales empresas pitiusas del año 2019 con el de 2020. La pandemia trastocó hace dos años toda la economía y provocó estragos sin precedentes en las cuentas de resultados de buena parte de los negocios de Ibiza y Formentera, especialmente en los del sector turístico, que de ocupar los cuatro primeros lugares del ranking en el año previo a la crisis sanitaria, se hundieron en el listado correspondiente a 2020, que es el último del que se tienen datos.

Del millar de empresas baleares más destacadas de 2020, 138 están radicadas en Ibiza y ocho en Formentera, mientras que la mayoría, 789, son de Mallorca y sólo 65, de Menorca. Las ibicencas facturaron 884,7 millones de euros, un 34% menos que en 2019 (-455,8 millones de euros). Las de Formentera, 33,4 millones de euros, un 20% por debajo del año precovid (-8,3 millones de euros). En total, las ventas de esas sociedades pitiusas que integran el Top 1.000 de Balears se redujeron en 464 millones de euros, según la base de datos de Informa elaborada a partir de las cuentas de 2020 depositadas en el Registro Mercantil antes de mayo de 2022.

En 2019, el listado pitiuso estaba encabezado por Fiesta Hoteles and Resorts S.L., Grupo de Empresas Alonso Marí S.A., Distribución de Bebidas Miró, Universo Pachá y Carburantes Ibiza S. L. De aquel Top 5 sólo se mantiene en 2020 Carburantes Ibiza, que pasó al tercer puesto, mientras el resto nada tiene que ver con el sector turístico o del ocio: encabeza ese ranking la constructora Hermanos Parrot S.A. con unas ventas de 48,3 millones de euros, 12 millones más que un año antes (+34%), y unos resultados de dos millones de euros, un 87% más en términos interanuales.

En el listado de 2020 sólo aparecen cuatro empresas pitiusas entre las 100 mejores de Balears, dos menos que en el anterior ejercicio. Hermanos Parrot ocupaba el puesto 117 de la Comunitat Autònoma en 2019: en el de 2020, el 50. Otro dato que hay que tener en cuenta es que, en 2019, la primera sociedad ibicenca, Fiesta Hotels, estaba en el puesto 25. Pero los sucesivos confinamientos y medidas adoptadas por el Gobierno desde marzo de 2020 para detener la expansión del coronavirus golpearon duramente a la industria turística. Fiesta Hotels es, precisamente, un claro ejemplo de lo que sucedió: de los casi 196 millones de euros facturados en 2019 pasó a los 18 millones en el primer año de la pandemia, una caída de las ventas del 91%. Su cuenta de resultados saltó por los aires: los beneficios de 12,6 millones de euros en 2019 se convirtieron en unas pérdidas de 38,4 millones de euros un año más tarde. Del verde al rojo: la variación interanual fue del -405%.

No le fue mejor al resto de aquel Top 5 de 2019: las ventas del Grupo de Empresas Alonso Marí (ahora en el puesto 27 pitiuso y en el 330 balear, cuando un año antes estaba en el 65 de esta Comunitat) se redujeron un 88% en 2020; las de Miró cayeron un 59%; las de Universo Pachá, un 91%, e incluso las de Carburantes Ibiza, un 39%.

Las 146 mayores empresas pitiusas Puesto 000 Nombre de la empresa 00 empleados Ventas 2020 000.000 € 2019 000.000 € Variación 00.00 % Resultado 2020 000.000 € 2019 000.000 € Variación 00.00 %

En el segundo puesto de empresas pitiusas se sitúa la Policlínica Nuestra Señora del Rosario (64 en el listado balear), pese a que sus ingresos (37,3 millones de euros) fueron un 13% inferiores a los de 2019 (-5,4 millones de euros). Su cuenta de resultados también se desinfló, concretamente un 28%, con unos beneficios de 1,57 millones, unos 600.000 euros menos en comparación con los de 2019. Y la tercera es Carburantes Ibiza, una sociedad limitada con unas ventas de 27,18 millones, 17,2 millones de euros menos que un año antes (-39%). Sus beneficios cayeron hasta los 831.324 euros, 1,45 millones menos que en el ejercicio de 2019 (-64%). Servicios Palau ocupa el cuarto puesto, que es en el que estaba Universo Pachá un año antes. Facturó 25,4 millones de euros (no hay datos de 2019).

195 millones menos en el Top 3

El daño que produjo el covid en nuestra economía queda reflejado en las cifras de ventas de las tres principales empresas: las del ranking de 2019 facturaron entre 47,5 millones (Miró) y 195,8 millones (Fiesta Hotels); las de 2020, entre 27,1 millones de euros (Carburantes Ibiza) y 48,3 millones (Hermanos Parrot): la diferencia es de 195 millones de euros menos.

‘Ranking’ por resultados

El listado varía bastante si se fija el objetivo sobre la cuenta de resultados, que estaría encabezada en Ibiza y Formentera por la empresa de promoción inmobiliaria Mar y Golf Ibiza S.L. con 3,28 millones de euros de beneficios, tres millones más que un año antes (+1.103%), seguida de Herbusa (2,7 millones de euros, +66%) y Hermanos Parrot. Si le damos la vuelta, es decir, si acercamos la lupa a las pérdidas, la lista está encabezada por las empresas Fiesta Hotels (-38,4 millones de euros), seguida de Universo Pachá (-37,1 millones), la hotelera Calida Ibiza S.A. (-11,3 millones), Palladium Gestión S.L.(-11,3 millones de euros), Grupo de Empresas Alonso Marí (-9 millones de euros), Hotel Pacha (-6,7 millones) y Hoteles Trinidad (-6,5 millones).

Hostelería en rojo, ladrillo en verde

Contrasta el color rojo intenso de las cuentas en el sector hostelero (con unos 110 millones de euros de pérdidas en 2020 de sus 10 principales empresas pitiusas: sólo dos del Top 100 tuvieron beneficios, aunque escasos, alrededor de 86.000 euros entre la dos), con el verde de las 10 sociedades que encabezan la clasificación del ladrillo (unos 12 millones de euros de beneficios). Si fuera por sus ventas, la construcción estaría liderada por Hermanos Parrot, seguida de Blemas Ibiza S.L. (13,9 millones de euros), Wallis 21 S.L. (12,1 millones) y Motas Proyectos e Interiorismo (9,9 millones). Pero si atendemos a los beneficios, estarían al frente Mar y Golf Ibiza (3,2 millones), Hermanos Parrot (2 millones), Construcciones 1 de Diciembre S.L. (1,7 millones de euros) y Hernán Puga Construccions (1,1 millones).

Caen un 70% los beneficios en la sanidad

Hay cinco empresas del sector de la sanidad en el Top 100. La primera, la mencionada Policlínica Nuestra Señora del Rosario, seguida de la sociedad anónima Gran Hospital Can Misses (que con un total de 20,2 millones de euros ha incrementado sus ventas un 2%), Operadora Can Misses S. L. (nueve millones, un 4% más), Eiviconsulta S.L. (6,4 millones de euros, un 10% menos en términos interanuales), y Logística de Productos Sanitarios (2,9 millones, -7%). Las ventas de las empresas de este sector de la economía pitiusa bajaron un 7% (5,5 millones), y sus beneficios se redujeron sustancialmente, un 70%, al caer de los 7,8 millones de euros de 2019 a los 2,3 de un año más tarde, especialmente por el resultado de Eiviconsulta (552.935 euros, cuando en 2019 alcanzó los 5,7 millones). Sólo la Operadora Can Misses tuvo pérdidas (36.515 euros).

El comercio reduce sus ventas un 22%. Hay nueve negocios pitiusos dedicados al comercio dentro del Top 1.000 de empresas de Balears. Al frente, Segmento de Ocio S.L., que abarca la ferretería, pintura y vidrio, con cinco millones de euros en ventas, un 4% menos que en el último año de la normalidad. Peor lo pasó Gasifred S.L., con una facturación un 37% inferior (de 6,7 a 4,2 millones). Sólo una de ellas, Mejoras Servicios y Proyectos Integrales, superó sus ventas previas, un 15% en su caso. En total, las nueve sumaron unas ventas de 33,1 millones, unos 9,3 millones menos (-22%) que en 2019. Pero sus resultados menguaron más, un 40%: de los 1,14 millones de beneficios de antes de la pandemia, pasaron a 687.473 euros en plena crisis sanitaria. Sólo dos tuvieron pérdidas: Canal Detall SD.L. y Gasifred.

El motor, al ralentí

Las ventas de automóviles, ese termómetro de la economía, también se contagiaron de la depresión pandémica. Punicauto fue el concesionario que más facturó (9,2 millones de euros, un 33% menos que en 2019), seguido de Novomotor Ibiza S.A (casi nueve millones, un 19% menos), y de Motor Ibiza S.A. (5,4 millones de euros, -35%). Siete sociedades pitiusas de este sector aparecen en el listado de las 1.000 empresas baleares más destacadas en 2020.

27,7 millones menos en la distribución

Durante el primer año de la pandemia, la economía pitiusa redujo notablemente su actividad debido a que apenas hubo turismo. Eso tuvo consecuencias en sectores tan importantes para nuestras islas como la distribución. Las 14 empresas de estas islas que aparecen en el ranking balear facturaron 78,6 millones, 27,7 millones menos que en 2019 (-26%), lo que mermó sus resultados, que quedaron reducidos a 474.426 euros, 2,4 millones menos que antes del covid (-83%). Sólo tres sociedades (una de ellas una carnicería) tuvieron pérdidas.

Y 88 millones menos en alimentación

De la misma manera y por el mismo motivo (no vinieron turistas), las ventas en el sector de la alimentación se redujeron un 52%. La facturación de las 14 empresas pitiusas de ese sector que forman parte del Top 1.000 balear ascendió a casi 82 millones de euros, 88,3 millones menos que en 2019. Lideró las ventas Miró (-59% interanual), seguida de Pasa Ibiza S.L. (12,6 millones, -6%), Aves Chico (-65%), Comercial Escandell (-43%) y Beverage and More (-81%). Las cuentas de resultados están, salvo en tres casos (Pasa Ibiza, Frutos Secos Ibiza y Pardomi Ibiza S.L.), teñidas de rojo: las pérdidas de este sector ascienden a cuatro millones de euros, un 342% por debajo del registro positivo (1,6 millones) de 2019.

Cinco náuticas en el Top 1.000

Cinco empresas náuticas de Ibiza se encuentran entre las que más facturan de Balears: ABS Marine Sales, Tanit Ibiza Port S.A., Ibimar Charter Servicios y Mantenimiento S.L., Náutica Viamar S.A, y Náutica Ereso S.L., por orden de ventas. Su facturación en 2020 llegó a los 20,1 millones de euros, 1,6 millones menos (-12%) que en 2019. Respecto a sus resultados, cayeron en picado: -84%. Sus beneficios fueron de sólo 231.302 euros, 1,2 millones menos que justo antes de la pandemia. Únicamente una (Tanit Ibiza) tuvo un resultado negativo ese año.

Las nuevas tecnológicas se contraen un 29%

También hay siete sociedades ibicencas entre el centenar que más facturan en Balears en el sector de las nuevas tecnologías. La primera es Balear de Datos y Procesos S.A., con 1,28 millones facturados en 2020, 86.000 euros menos que un año antes. La siguen Infinitel S.L. (1,22 millones, unos 600.000 euros menos) y Neobookings. Esta última lideraba esta particular clasificación en 2019 con casi dos millones de euros, que en 2020 se precipitó hasta los 1,15 millones. Esta importante caída se debe a que este motor de reservas está centrado en el sector más castigado por la pandemia, el turismo. Es, precisamente, la empresa que más redujo sus beneficios: de los 413.903 euros que tuvo en 2019 a los 165.311 euros logrados en plena crisis sanitaria. Estas siete empresas ibicencas contrajeron sus beneficios un 29,4%, y sólo en un caso se produjeron pérdidas, aunque ligeras.

3,3 millones en juegos de azar

Una empresa de juegos de azar y apuestas, Oper Ibiza, aparece en el listado de las 1.000 con más ventas de la Comunitat. Facturó 3,3 millones de euros, un 39% menos que un año antes, lo que supone unos 2,2 millones de euros menos. Su cuenta de resultados, aun siendo positiva, cayó un 72% respecto a 2019, al pasar de 1.094.061 euros a 309.143 euros.

2.956 trabajadores menos. La crisis sanitaria no sólo afectó a las ventas. Las sociedades pitiusas del Top 1.000 tuvieron que ajustar sus plantillas a la dura situación derivada de la pandemia. Recordemos las restricciones que afectaban al comercio, a los viajes, a la hostelería… Ese cúmulo de medidas, encaminadas a frenar los contagios, provocó una contracción del personal del 34% en Ibiza y de un 20% en Formentera. En el caso de la mayor isla de las Pitiusas, sólo se dio trabajo a 5.651 personas, 2.911 menos que un año antes. En Formentera se contabilizaron 180 puestos, 45 menos que antes de la pandemia. En total, 2.956 empleos menos en las Pitiusas. En Mallorca fue más duro ese ajuste laboral (-47%), mientras que fue menos intenso en Menorca (-17%).

El Grupo de Empresas Alonso Marí volvió a ser el que tuvo la plantilla más amplia: 523 trabajadores, nueve más que en 2019 y uno más que en 2018. La de Fiesta Hotels, la segunda más grande, menguó mucho: de 506 empleados pasó a 366 en 2020. La tercera volvió a ser la de la Policlínica, 271 empleos, sólo una decena menos. Hoteles Trinidad mantuvo el mismo personal que el año previo a la pandemia, 269 trabajadores. Le siguen Palladium (199), Calida Ibiza (169), Ceca (118)… Sólo hay ocho empresas con más de un centenar de puestos de trabajo en ese listado.

Ocho de Formentera

Hay que descender hasta el puesto 533 de Balears y al 53 de las Pitiusas para encontrar una empresa formenterense, Urbanizaciones Formentera S.L, una constructora que facturó cinco millones, un 15% más que en el año anterior. También mejoró su cuenta de resultados un 14%, al obtener unos beneficios de 263.590 euros. Hay un total de ocho sociedades de esa isla en ese Top 1.000 balear: la segunda es Can Tauet S.L., comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y sanitarios, cuyas ventas alcanzaron los 4,8 millones, -4% respecto a 2019. Sus beneficios (1.153.585 euros), no obstante, mejoraron un 21%. La tercera es Forpreu S.L. (comercio al por menor), con 4,8 millones facturados (-2%) y una mejora del 331% de sus beneficios (105.614 euros). La cuarta es Can Carlitos S.L. (figura en el epígrafe de restaurantes y puestos de comidas), con casi cuatro millones en ventas, un 143% más que en 2019, y casi 66.000 euros de beneficio (-42%). En total, las ventas de esas ocho empresas de Formentera alcanzaron los 33,4 millones de euros, ocho millones menos (-20%) que un año antes. Sus resultados fueron de 1,5 millones de euros, un 23% por debajo de la cifra del ejercicio anterior.